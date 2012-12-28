Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«В Липецк вернулись чёрные риелторы, действующие методами 90-х годов»
Общество
Обижавших пенсионерок девочек нашли – с ними работают следователи
Происшествия
Наконец-то: в котловане на месте «Спутника» вырубили девятилетний лес
Общество
Водитель бешеной «Приоры» задержан
Общество
У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Происшествия
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
Происшествия
Из-за текущей канализации липчане периодически остаются без света, воды и интернета
Общество
Капремонт улицы Советской отменяется
Общество
В ОЭЗ «Липецк» заложили первый камень нового завода высоковольтного оборудования
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Читать все
Обижавших пенсионерок девочек нашли – с ними работают следователи
Происшествия
Капремонт улицы Советской отменяется
Общество
«Мосфильм» отсудил у липчанина за цитаты из фильма на майках 20 000 рублей
Общество
Водитель бешеной «Приоры» задержан
Общество
Зайчонок застрял в ливнёвке экономзоны — его спас инженер
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области еще немного потеплеет
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: «чёрные риелторы», бешеная «Приора» и в центре города вырублен лес
Общество
Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
Общество
Сезон в театре на Соколе откроет комедия по пьесе сербского драматурга
Культура
Читать все
Бизнес
246
сегодня, 08:00

«Шесть лет без поломок и проблем» - аграрий рассказал, как его выручает TORUM 785 от Ростсельмаш

Фермер во втором поколении оценил качество работы техники Ростсельмаш. Комбайны российской компании являются для него верными помощниками уже десять лет.

Илья Полосин с семьей.jpg

Фермер Илья Полосин впервые увидел технику ключевого отечественного производителя на липецких полях своих коллег. Техника, которая способна держать высокий темп работы и сохранять качество продукции, покорила агрария. Когда в 2015 году встал вопрос о приобретении нового комбайна, сомнений не было – только этот отечественный бренд. А сегодня в его хозяйстве в полях работают два комбайна от Ростсельмаш –ACROS 595 Plus и TORUM 785.

Хозяйство в Петровском районе на границе Тамбовской с Липецкой областей было основано в 1992 году. Нелегкую задачу возделывать на 1,5 тысячах гектаров важные культуры взялся Виктор Викторович Полосин. Он заложил своим трудом и новую династию аграриев – отец уже передал бразды правления детям: два брата, инженеры-механизаторы, работают на земле, сестра занимается бумажной работой и следит за финансами. На подходе третье поколение, Илья - многодетный отец, и его старший сын не против продолжить аграрное дело.

Сегодня в хозяйстве возделывают три культуры – пшеницу, ячмень и подсолнечник. Август – горячая пора, уборка в разгаре, важно успеть собрать урожай в периоды благоприятной погоды, которые в этом году чередуются с дождливыми днями. Верными помощниками в сложный период уборочной страды для семейного хозяйства стали комбайны компании Ростсельмаш.

фото на анонс.jpg

Зерноуборочный комбайн TORUM 785


- Нашим первым комбайном от Ростсельмаш стал ACROS 530 – его мы приобрели в 2015 году, когда он только вышел, техника нам очень понравилась. Затем появился ACROS 595 Plus. Чуть позже, в 2019 году мы приобрели TORUM 785. Классный, очень надежный. С ним мы не испытываем никаких проблем, - рассказал Илья Полосин. – Скорость техники позволяет обрабатывать в срок все наши немаленькие площади, даже при не самой благоприятной погоде.

Аграрий поделился, что первая поломка была в этом году – реле отказало, не реагировал звуковой сигнал на молотилку. Позвонили в сервис Ростсельмаш, приехал электрик – буквально сразу, как мы связались с сервисной службой. Деталь сразу поменяли. При том, в эксплуатации TORUM 785 находится весь сезон, что называется, по полной загрузке, с весны. Сперва на зерновых культурах, затем уходит на подсолнечник. В период страды на разные культуры используются разные жатки.

По словам Ильи Викторовича, если встанет вопрос о приобретении еще одного комбайна, TORUM конечно, будет в приоритете. Для профессионала техника российской компании Ростсельмаш является примером оптимального соотношения цены и качества, кроме того, не возникает никаких проблем с сервисным обслуживанием, а из запчастей за годы работы пока требовались лишь расходники – ремни, подшипники.

Современные аграрии активно используют цифровые решения, и техника Ростсельмаш идёт в ногу со временем. Илья Полосин отмечает, что электронные системы значительно упрощают работу.

- Мы знаем об электронных опциях, которые устанавливаются на технику Ростсельмаш. Это автопилот, ночное видение, датчики. У нас пока подобных систем на технике нет. Но мы слышали много хороших отзывов, думаем приобрести необходимые опции в будущем.

Реклама. АО Октябрьское

Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить