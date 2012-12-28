«Шесть лет без поломок и проблем» - аграрий рассказал, как его выручает TORUM 785 от Ростсельмаш

Фермер во втором поколении оценил качество работы техники Ростсельмаш. Комбайны российской компании являются для него верными помощниками уже десять лет.

Фермер Илья Полосин впервые увидел технику ключевого отечественного производителя на липецких полях своих коллег. Техника, которая способна держать высокий темп работы и сохранять качество продукции, покорила агрария. Когда в 2015 году встал вопрос о приобретении нового комбайна, сомнений не было – только этот отечественный бренд. А сегодня в его хозяйстве в полях работают два комбайна от Ростсельмаш –ACROS 595 Plus и TORUM 785.

Хозяйство в Петровском районе на границе Тамбовской с Липецкой областей было основано в 1992 году. Нелегкую задачу возделывать на 1,5 тысячах гектаров важные культуры взялся Виктор Викторович Полосин. Он заложил своим трудом и новую династию аграриев – отец уже передал бразды правления детям: два брата, инженеры-механизаторы, работают на земле, сестра занимается бумажной работой и следит за финансами. На подходе третье поколение, Илья - многодетный отец, и его старший сын не против продолжить аграрное дело.

Сегодня в хозяйстве возделывают три культуры – пшеницу, ячмень и подсолнечник. Август – горячая пора, уборка в разгаре, важно успеть собрать урожай в периоды благоприятной погоды, которые в этом году чередуются с дождливыми днями. Верными помощниками в сложный период уборочной страды для семейного хозяйства стали комбайны компании Ростсельмаш.

Зерноуборочный комбайн TORUM 785





- Нашим первым комбайном от Ростсельмаш стал ACROS 530 – его мы приобрели в 2015 году, когда он только вышел, техника нам очень понравилась. Затем появился ACROS 595 Plus. Чуть позже, в 2019 году мы приобрели TORUM 785. Классный, очень надежный. С ним мы не испытываем никаких проблем, - рассказал Илья Полосин. – Скорость техники позволяет обрабатывать в срок все наши немаленькие площади, даже при не самой благоприятной погоде.

Аграрий поделился, что первая поломка была в этом году – реле отказало, не реагировал звуковой сигнал на молотилку. Позвонили в сервис Ростсельмаш, приехал электрик – буквально сразу, как мы связались с сервисной службой. Деталь сразу поменяли. При том, в эксплуатации TORUM 785 находится весь сезон, что называется, по полной загрузке, с весны. Сперва на зерновых культурах, затем уходит на подсолнечник. В период страды на разные культуры используются разные жатки.

По словам Ильи Викторовича, если встанет вопрос о приобретении еще одного комбайна, TORUM конечно, будет в приоритете. Для профессионала техника российской компании Ростсельмаш является примером оптимального соотношения цены и качества, кроме того, не возникает никаких проблем с сервисным обслуживанием, а из запчастей за годы работы пока требовались лишь расходники – ремни, подшипники.

Современные аграрии активно используют цифровые решения, и техника Ростсельмаш идёт в ногу со временем. Илья Полосин отмечает, что электронные системы значительно упрощают работу.

- Мы знаем об электронных опциях, которые устанавливаются на технику Ростсельмаш. Это автопилот, ночное видение, датчики. У нас пока подобных систем на технике нет. Но мы слышали много хороших отзывов, думаем приобрести необходимые опции в будущем.

