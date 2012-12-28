У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
За сбор грибов в заповедниках и нацпарках может грозить наказание
Перед походом в лес нужно выяснить, разрешен ли сбор грибов в выбранном месте.
Запрет на сбор грибов на ряде территорий нужен для того, чтобы избежать нарушений природоохранных правил, объяснили аналитики. Кроме того, не стоит собирать урожай рядом с оживленными дорогами и промышленными зонами, так как грибы легко впитывают токсичные вещества и тяжелые металлы.
Эксперты добавили, что в лес лучше отправляться в комфортной одежде, например, свободных спортивных костюмах, дождевиках, а также высоких кроссовках с плотной подошвой или резиновых сапогах.
Класть грибы можно в плетеную корзину, которая, в отличие от пластиковых пакетов, обеспечит вентиляцию и поможет сохранить грибы свежими. Аналитики подчеркнули, что не следует брать грибы, которые кажутся незнакомыми или вызывают сомнения.
«По возвращении домой еще раз тщательно переберите урожай, исключив все подозрительные и непроверенные экземпляры», — советуют эксперты.
