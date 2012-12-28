Все новости
В России
46
сегодня, 13:59

За сбор грибов в заповедниках и нацпарках может грозить наказание

Перед походом в лес нужно выяснить, разрешен ли сбор грибов в выбранном месте.

За сбор грибов в некоторых локациях, в том числе на территории заповедников и национальных парков, россиянам грозит наказание, — передает RT со ссылкой на экспертов сервиса «Яндекс Путешествия»,

Запрет на сбор грибов на ряде территорий нужен для того, чтобы избежать нарушений природоохранных правил, объяснили аналитики. Кроме того, не стоит собирать урожай рядом с оживленными дорогами и промышленными зонами, так как грибы легко впитывают токсичные вещества и тяжелые металлы.

Эксперты добавили, что в лес лучше отправляться в комфортной одежде, например, свободных спортивных костюмах, дождевиках, а также высоких кроссовках с плотной подошвой или резиновых сапогах.

Класть грибы можно в плетеную корзину, которая, в отличие от пластиковых пакетов, обеспечит вентиляцию и поможет сохранить грибы свежими. Аналитики подчеркнули, что не следует брать грибы, которые кажутся незнакомыми или вызывают сомнения.

«По возвращении домой еще раз тщательно переберите урожай, исключив все подозрительные и непроверенные экземпляры», — советуют эксперты.
грибы
сбор
наказание
запрет
Комментарии

