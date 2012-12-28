Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Яблочный Cпас у грязинского храма вылился в массовую драку
Происшествия
Липчанин взял займ под 292% годовых и умер
Происшествия
В квартире на улице Циолковского обнаружено тело 20-летнего парня
Происшествия
Житель Липецка пытается через суд аннулировать свидетельство о своей смерти
Происшествия
Котенка с отказавшими лапками забрал мэр Ельца
Общество
Водителя «Гранты» оштрафуют за опасный маневр
Происшествия
У мэрии Липецка нет 30 миллионов рублей на снос пятиэтажки в 9-м микрорайоне
Общество
У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Происшествия
Следом за желтым уровнем объявлен красный
Происшествия
Липецкая вечЁрка: зарезанный мужчина, осыпающийся дом и школьные воспоминания
Общество
Читать все
18-летняя липчанка неделю поработала закладчицей и теперь может сесть на 20 лет
Происшествия
Наконец-то: в котловане на месте «Спутника» вырубили девятилетний лес
Общество
«В Липецк вернулись чёрный риелторы, действующие методами 90-х годов»
Общество
У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Происшествия
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
Происшествия
В ОЭЗ «Липецк» заложили первый камень нового завода высоковольтного оборудования
Общество
В переходе под Петровским спуском усиливают гидроизоляцию
Общество
Жителя Грязей судят в Татарстане за поджог автомобиля
Происшествия
Займы под залог имущества предлагали нелегально
Экономика
В двойном столкновении под Липецком получила травмы 70-летняя женщина
Происшествия
Читать все
В России
22
12 минут назад

Россия возобновила поставки пшеницы в Китай в июле после приостановки

РФ в июле возобновила поставки пшеницы в Китай после остановки экспорта в июне, однако объем пока незначительный.

РФ в июле возобновила поставки пшеницы в Китай после остановки экспорта в июне, но объем пока незначительный, — передает «Интерфакс».

Согласно материалам Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, в июле пшеницы было экспортировано на $17,8 тыс. Год назад этот показатель составлял $9,4 млн. В январе-июле экспорт упал до $2,5 млн с $48,2 млн годом ранее.

В январе-июле Китай закупал пшеницу в семи странах. Больше всего ее было поставлено из Канады — на $470,6 млн и Австралии — на $204,8 млн. Топ-3 замыкает Казахстан — $5,8 млн. Поставки из РФ — на четвертом месте.

В прошлом году Китай импортировал российской пшеницы на $87,252 млн, что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году (на $34,71 млн).

Крупнейшими поставщиками пшеницы в Китай в 2024 году были Австралия ($1,079 млрд), Канада ($873,775 млн), Франция ($707,516 млн), США ($599,54 млн), Казахстан ($133,66 млн). В прошлом году Китай импортировал пшеницу из 8 стран. Показатель РФ оказался шестым.

Сокращаются и поставки российского ячменя. За семь месяцев они упали до $45,5 млн со $112,5 млн годом ранее, в июле — до $3,3 млн с $12,4 млн соответственно. Но по сравнению с июнем этого года (на $743,6 тыс.) в июле отмечается рост.

В 2024 году РФ поставила в Китай ячменя на $177,1 млн против $110,3 млн в 2023 году.

В январе-июле Китай импортировал ячмень из девяти стран, больше всего — из Австралии (на $1,1 млрд). В числе крупных поставщиков также Канада (на $233,5 млн) и Аргентина (на $99,8 млн). Показатель РФ — четвертый.

В то же время отгрузки российской кукурузы в Китай за семь месяцев этого года выросли в три раза, до $61,8 млн с $20,9 млн за аналогичный период прошлого года. В июле экспорт составил $12,4 млн против $1 млн год назад. Но по сравнению с июнем этого года ($19,7 млн) он оказался ниже.

В этом году Китай закупал кукурузу в 18 странах. По итогам семи месяцев РФ поднялась с третьего на второе место среди основных поставщиков, сместив с него Украину ($60,4 млн). Лидирует Бразилия ($67,7 млн).

Как сообщалось, в настоящее время РФ может поставлять в Китай только яровую пшеницу и ячмень. По словам российских экспертов, наибольшим потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. РФ добивается разрешения на поставки и этого зерна на китайский рынок.
пшеница
экспорт
экономика
Китай
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить