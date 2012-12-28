Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Яблочный Cпас у грязинского храма вылился в массовую драку
Происшествия
Липчанин взял займ под 292% годовых и умер
Происшествия
В квартире на улице Циолковского обнаружено тело 20-летнего парня
Происшествия
Житель Липецка пытается через суд аннулировать свидетельство о своей смерти
Происшествия
Котенка с отказавшими лапками забрал мэр Ельца
Общество
Водителя «Гранты» оштрафуют за опасный маневр
Происшествия
У мэрии Липецка нет 30 миллионов рублей на снос пятиэтажки в 9-м микрорайоне
Общество
У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Происшествия
Следом за желтым уровнем объявлен красный
Происшествия
Липецкая вечЁрка: зарезанный мужчина, осыпающийся дом и школьные воспоминания
Общество
Читать все
18-летняя липчанка неделю поработала закладчицей и теперь может сесть на 20 лет
Происшествия
Наконец-то: в котловане на месте «Спутника» вырубили девятилетний лес
Общество
«В Липецк вернулись чёрный риелторы, действующие методами 90-х годов»
Общество
У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Происшествия
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
Происшествия
В ОЭЗ «Липецк» заложили первый камень нового завода высоковольтного оборудования
Общество
В переходе под Петровским спуском усиливают гидроизоляцию
Общество
Жителя Грязей судят в Татарстане за поджог автомобиля
Происшествия
Займы под залог имущества предлагали нелегально
Экономика
В двойном столкновении под Липецком получила травмы 70-летняя женщина
Происшествия
Читать все
В России
54
49 минут назад

В РФ изобрели новую термобарическую ручную гранату

Научно-исследовательский институт прикладной химии запатентовал новую ручную осколочно-термобарическую гранату для поражения живой силы противника в средствах бронезащиты, а также находящуюся в укрытиях.

Научно-исследовательский институт прикладной химии запатентовал новую ручную осколочно-термобарическую гранату для поражения живой силы противника в средствах бронезащиты, а также находящуюся в укрытиях, — передает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно описанию изобретения, граната имеет цилиндрическо-полусферический полимерный корпус, в который интегрированы поражающие элементы в виде шариков из стали или тяжелого сплава, например на основе вольфрама, количеством до 900 штук. Поражающие элементы «соединены друг с другом в плотную укладку и жестко закреплены в единой форме цельной оболочки корпуса гранаты посредством полимерной связки, например полиамида».

Также граната имеет комбинированную шашку из взрывчатого и термобарического составов и комплектуется штатным запалом УДЗ-5.

Основными поражающими факторами при применении гранаты являются: осколочное действие, фугасное действие взрывной волной, а также тепловое действие от излучения продуктов взрыва.

Уточняется, что взрыв термобарического заряда «обеспечивает повышенное время положительной фазы сжатия», благодаря чему изначальная скорость разлета поражающих элементов составляет 1 300-1 500 м/с. Сплошное поражение живой силы в средствах бронезащиты второго класса происходит на расстоянии до восьми метров.

Авторы отметили, что положительные результаты испытаний изготовленных опытных партий с задействованием производственных мощностей предприятия подтвердили пригодность гранаты для серийного производства на предприятиях отрасли.

«Качество производимых изделий при использовании предлагаемого изобретения подтверждено экспериментально», — подчеркнули они.
ученые
изобретения
граната
наука
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить