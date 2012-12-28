В РФ изобрели новую термобарическую ручную гранату

У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Научно-исследовательский институт прикладной химии запатентовал новую ручную осколочно-термобарическую гранату для поражения живой силы противника в средствах бронезащиты, а также находящуюся в укрытиях.
Согласно описанию изобретения, граната имеет цилиндрическо-полусферический полимерный корпус, в который интегрированы поражающие элементы в виде шариков из стали или тяжелого сплава, например на основе вольфрама, количеством до 900 штук. Поражающие элементы «соединены друг с другом в плотную укладку и жестко закреплены в единой форме цельной оболочки корпуса гранаты посредством полимерной связки, например полиамида».
Также граната имеет комбинированную шашку из взрывчатого и термобарического составов и комплектуется штатным запалом УДЗ-5.
Основными поражающими факторами при применении гранаты являются: осколочное действие, фугасное действие взрывной волной, а также тепловое действие от излучения продуктов взрыва.
Уточняется, что взрыв термобарического заряда «обеспечивает повышенное время положительной фазы сжатия», благодаря чему изначальная скорость разлета поражающих элементов составляет 1 300-1 500 м/с. Сплошное поражение живой силы в средствах бронезащиты второго класса происходит на расстоянии до восьми метров.
Авторы отметили, что положительные результаты испытаний изготовленных опытных партий с задействованием производственных мощностей предприятия подтвердили пригодность гранаты для серийного производства на предприятиях отрасли.
«Качество производимых изделий при использовании предлагаемого изобретения подтверждено экспериментально», — подчеркнули они.
