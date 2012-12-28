Все новости
Яблочный Cпас у грязинского храма вылился в массовую драку
Происшествия
Липчанин взял займ под 292% годовых и умер
Происшествия
В квартире на улице Циолковского обнаружено тело 20-летнего парня
Происшествия
Житель Липецка пытается через суд аннулировать свидетельство о своей смерти
Происшествия
Котенка с отказавшими лапками забрал мэр Ельца
Общество
Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
Общество
Водителя «Гранты» оштрафуют за опасный маневр
Происшествия
У мэрии Липецка нет 30 миллионов рублей на снос пятиэтажки в 9-м микрорайоне
Общество
По делу о вестерне с погоней и стрельбой в предпринимателя вынесен приговор
Происшествия
Следом за желтым уровнем объявлен красный
Происшествия
18-летняя липчанка неделю поработала закладчицей и теперь может сесть на 20 лет
Происшествия
У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Происшествия
Сегодня в Липецке: горожане против запрета на звонки в популярных мессенджерах, но кто их спрашивать будет?
Общество
В ОЭЗ «Липецк» заложили первый камень нового завода высоковольтного оборудования
Общество
В переходе под Петровским спуском усиливают гидроизоляцию
Общество
Жителя Грязей судят в Татарстане за поджог автомобиля
Происшествия
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
Происшествия
Займы под залог имущества предлагали нелегально
Экономика
«В Липецк вернулись чёрный риелторы, действующие методами 90-х годов»
Общество
Беспилотник самолетного типа сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
В России
38
31 минуту назад

В Госдуме предлагают освободить от НДФЛ россиян с доходом менее 30 тыс. рублей

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, чей ежемесячный доход составляет менее 30 тысяч рублей.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с предложением рассмотреть возможность освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, чей ежемесячный доход составляет менее 30 тысяч рублей, — передает ТАСС.

Как отмечается в обращении, в условиях экономической нестабильности и роста цен на основные товары и услуги поддержка наиболее уязвимых слоев населения приобретает особую значимость, «особенно с учетом перехода с 1 января текущего года на прогрессивную шкалу налогообложения». «Освобождение от НДФЛ для граждан с такими доходами позволит существенно улучшить их финансовое положение и повысить уровень жизни», — отметил Слуцкий.

«В связи с предстоящим формированием трехлетнего бюджета Российской Федерации, прошу рассмотреть возможность предусмотреть расходы на освобождение от налога на доходы физических лиц для граждан с доходом ниже 30 тысяч рублей в месяц», — заявил он.

По его словам, сегодня около трети россиян живут на доходы ниже указанного уровня, а минимальный набор товаров и услуг составляет порядка 20 тысяч рублей.

«Люди, которые получают 25-27 тысяч в месяц, живут на грани бедности, а государство еще с них собирает налоги. Это похоже на какое-то изощренное глумление, потому что человек, который еле сводит концы с концами, не должен отдавать последнее государству», — сказал он.

«Это только кажется, что 13% с 30 тысяч - мелочь. На деле эта «мелочь» сохранит деньги для простых людей, приведет к небольшому, но росту семейного бюджета. <…> Президент России Владимир Владимирович Путин также уже высказывался в поддержку прогрессивной шкалы налогообложения», — заявил депутат.
налоги
доходы
