В России
38
31 минуту назад
В Госдуме предлагают освободить от НДФЛ россиян с доходом менее 30 тыс. рублей
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, чей ежемесячный доход составляет менее 30 тысяч рублей.
Как отмечается в обращении, в условиях экономической нестабильности и роста цен на основные товары и услуги поддержка наиболее уязвимых слоев населения приобретает особую значимость, «особенно с учетом перехода с 1 января текущего года на прогрессивную шкалу налогообложения». «Освобождение от НДФЛ для граждан с такими доходами позволит существенно улучшить их финансовое положение и повысить уровень жизни», — отметил Слуцкий.
«В связи с предстоящим формированием трехлетнего бюджета Российской Федерации, прошу рассмотреть возможность предусмотреть расходы на освобождение от налога на доходы физических лиц для граждан с доходом ниже 30 тысяч рублей в месяц», — заявил он.
По его словам, сегодня около трети россиян живут на доходы ниже указанного уровня, а минимальный набор товаров и услуг составляет порядка 20 тысяч рублей.
«Люди, которые получают 25-27 тысяч в месяц, живут на грани бедности, а государство еще с них собирает налоги. Это похоже на какое-то изощренное глумление, потому что человек, который еле сводит концы с концами, не должен отдавать последнее государству», — сказал он.
«Это только кажется, что 13% с 30 тысяч - мелочь. На деле эта «мелочь» сохранит деньги для простых людей, приведет к небольшому, но росту семейного бюджета. <…> Президент России Владимир Владимирович Путин также уже высказывался в поддержку прогрессивной шкалы налогообложения», — заявил депутат.
