В России
37
сегодня, 10:45

В РФ могут ввести штрафы за неустранение нарушений перед отопительным сезоном

В России могут ввести штрафы для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, которые вовремя не устранили недочеты перед отопительным периодом.

Штрафы могут ввести для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, которые вовремя не устранили недочеты перед отопительным периодом. Такой законопроект 19 июля одобрил кабмин, — пишут «Известия».

Документ предлагает внести изменения в статью КоАП РФ, дополнив ее новыми составами административного правонарушения, — рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Статья дополнится новыми составами, такими как: неустранение теплоснабжающими организациями выявленных нарушений, указанных в акте, содержащем оценку обеспечения готовности к отопительному периоду в установленные сроки, за что будет наложен штраф от 2 до 4 тыс. рублей», — пояснил он.

За неустранение нарушений потребителями или управляющими организациями гражданам будет грозить предупреждение или штраф в размере 500 рублей, должностным лицам — от 2 до 4 тысяч рублей, а юрлицам — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Также уточняется, что административная ответственность для должностных лиц будет наступать за нарушение срока направления на утверждение в Минэнерго схем теплоснабжения поселений, муниципальных, городских округов, а также за неразмещение информации о месте проведения публичных слушаний или протокола по итогам их проведения в установленный срок.
отопление
штрафы
