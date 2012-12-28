Все новости
В России
22
33 минуты назад

В РФ заработает новое положение о командировках с сентября

С 1 сентября в России вступает в силу новое положение, регламентирующее порядок служебных командировок работников.

Новое положение об особенностях направления работников в служебные командировки вступит в силу с 1 сентября, — передает ТАСС со ссылкой на постановление правительства.

Уточняется, что оно касается поездок как по территории России, так и за рубеж. Сроки командировки определяются работодателем с учетом объема и сложности задач. Датой выезда считается день отправления поезда, самолета или другого транспортного средства от места постоянной работы. Датой приезда — день прибытия. Если аэропорт или станция находятся за чертой населенного пункта, засчитывается время, необходимое для проезда туда.

Сотруднику при направлении в командировку выдается аванс на оплату проезда и проживания (а при необходимости и на другие расходы). За каждый день командировки выплачиваются суточные: для поездок по России - в рублях, за рубеж - в валюте. В том числе оплачиваются выходные и праздники, которые человек проводит в командировке. Также за сотрудником сохраняется средний заработок.

Помимо этого, при зарубежной поездке работодатель обязан оплатить расходы на оформление загранпаспорта и визы, консульские сборы, страховку.

Решение о том, нужно ли человеку приезжать на работу в день отбытия в командировку или день возвращения, принимается по договоренности сотрудника и работодателя. Сотрудник в течение трех рабочих дней после возвращения должен сдать авансовый отчет об израсходованных средствах и приложить подтверждающие документы, в том числе о проживании, проезде и других служебных тратах.

Новое положение о командировках заменяет предыдущее - утвержденное еще в 2008 году. Основные нормы остались теми же, в формулировки внесены несущественные изменения. При этом работодателям, в локальных нормативных актах которых есть отсылки к прежнему положению, уже рекомендовано запланировать корректировку своих документов. Количество пунктов в положении незначительно сократилось, в основном за счет исключения параграфов, утративших силу. Прежний документ был бессрочным, а новый будет действовать до 1 сентября 2031 года, после чего его проверят на актуальность. Переиздание связано с регуляторной гильотиной - реформой, призванной убрать избыточные и неактуальные требования.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что новое положение особо не изменит условия для сотрудников.

«По большому счету для тех работников, кого отправляют в командировку, ничего не меняется. Некоторые корректировки потребуются отдельным работодателям. Это все связано с приведением [норм] в соответствие [друг другу], с совершенствованием, с актуализацией и с продолжающейся работой в рамках так называемой регуляторной гильотины», — сказал депутат.
командировки
положение
