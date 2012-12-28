Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
Сегодня в Липецке: «Металлург» в федеральном эфире, цены на бензин стабилизируются к концу года, но – на высоком уровне
В России
30
16 минут назад
ФАС выявила картель в медицинской сфере на сумму 1,5 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба начала расследование предположительного сговора компаний на торгах по поставке медизделий на сумму более 1,5 млрд рублей.
Отмечается, что признаки нарушения обнаружены в семи регионах на торгах по поставке расходных медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации
Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Огис Трейд» и ООО «Торговый дом «Эмса».
Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах по поставке медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации.
Общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составила 1 574 360 370 рублей.
В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ, — говорится в сообщении.
0
0
0
0
0
Комментарии