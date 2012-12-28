Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
Сегодня в Липецке: «Металлург» в федеральном эфире, цены на бензин стабилизируются к концу года, но – на высоком уровне
В России
46
53 минуты назад
В национальном мессенджере MAX зарегистрировались 18 млн пользователей
Активнее всего регистрируются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани.
73% зарегистрировавшихся — пользователи операционной системы Android, 26% — владельцы гаджетов на iOS, 1% приходится на версии для ПК.
С запуска мессенджера пользователи отправили свыше 200 млн сообщений и сделали порядка 30 млн звонков, в том числе групповых видеозвонков. Средняя длительность голосового вызова в мессенджере равна 8 минутам, а группового — почти 47,5 минуты. При этом групповых чатов более 700 тыс.
C 14 июля в мессенджере стали тестировать каналы. В тестировании участвуют свыше 300 авторов — блогеры, СМИ, звезды, инфлюенсеры и ведомства. Суммарное количество подписчиков превысило 2 млн пользователей.
