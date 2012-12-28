Все новости
Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Общество
Это возмутительно — видеорегистратор записал опасный манёвр перед Петровским мостом
Общество
Завершено следствие в отношении пристававшего к девочкам 66-летнего липчанина
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
За что удалили капитана «Металлурга», как после матча бушевал наш вратарь
Спорт
Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
Общество
Антициклон с запада принесет в Липецкую область сухую погоду
Погода в Липецке
В Данковском районе зарезали 54-летнего мужчину
Происшествия
Сегодня в Липецке: «Металлург» в федеральном эфире, цены на бензин стабилизируются к концу года, но – на высоком уровне
Общество
По делу о вестерне с погоней и стрельбой в предпринимателя вынесен приговор
Происшествия
Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
Общество
Ваше самое яркое школьное воспоминание?
Говорит Липецк
У мэрии Липецка нет 30 миллионов рублей на снос пятиэтажки в 9-м микрорайоне
Общество
Водителя «Гранты» оштрафуют за опасный маневр
Происшествия
«Регулярно зарождается новая жизнь»: содержимое канализации затапливает подъезд на ЛТЗ
Общество
Грузовик опрокинулся на трассе «Дон»: водитель — в больнице
Происшествия
55-летний грязинец перевёл мошенникам 2,5 миллиона рублей
Происшествия
В селе Тростное умерла последняя — 101-летняя участница Великой Отечественной войны
Общество
Липецк получил еще 7,3 млн рублей от сдачи в утиль трамвайных рельсов
Общество
В квартире на улице Циолковского обнаружено тело 20-летнего парня
Происшествия
В России
17
12 минут назад

В соцсетях массово распространяются фейковые видео природных катастроф

Эксперты зафиксировали массовый всплеск распространения в соцсетях фейковых роликов, созданных с помощью ИИ. Число видео с природными катастрофами — землетрясениями, пожарами, наводнениями — за последний год выросло в 2-6 раз в зависимости от обыгрываемых в них сценариев, сообщили «Известиям» в компании VisionLabs. 

Причина стремительного роста, по мнению экспертов, — не только во все большей доступности ИИ-технологий, но и в алгоритмах соцсетей, которые охотно продвигают такие видео — они вызывают сильные эмоции, быстро собирают просмотры и репосты. 

«Мы провели опрос, в ходе которого предлагали россиянам отличить реальные фотографии от дипфейков. Большинство респондентов (от 62% до 80%) принимали изображения, созданные специализированным ИИ, за настоящие», — заявили в VisionLabs. 

Только за последний год число платформ и приложений, которые можно использовать для создания видео с несуществующими катастрофами, выросло с сотни до нескольких тысяч, рассказал «Известиям» ИИ-креатор Сергей Бигулов. 

По его словам, речь идет о настоящей революции в мире синтетического видеоконтента, таких моделях, как Runway Gen 4, Google Veo 3, Seedance 1.0 — они позволяют генерировать видео в качестве 1080p (Full HD), опираясь всего лишь на текстовое описание. Причем многие из этих сервисов доступны по подписке за символическую плату или вовсе бесплатно. 

0
0
0
0
0

Комментарии

