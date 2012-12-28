Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
Сегодня в Липецке: «Металлург» в федеральном эфире, цены на бензин стабилизируются к концу года, но – на высоком уровне
В России
17
12 минут назад
В соцсетях массово распространяются фейковые видео природных катастроф
Причина стремительного роста, по мнению экспертов, — не только во все большей доступности ИИ-технологий, но и в алгоритмах соцсетей, которые охотно продвигают такие видео — они вызывают сильные эмоции, быстро собирают просмотры и репосты.
«Мы провели опрос, в ходе которого предлагали россиянам отличить реальные фотографии от дипфейков. Большинство респондентов (от 62% до 80%) принимали изображения, созданные специализированным ИИ, за настоящие», — заявили в VisionLabs.
Только за последний год число платформ и приложений, которые можно использовать для создания видео с несуществующими катастрофами, выросло с сотни до нескольких тысяч, рассказал «Известиям» ИИ-креатор Сергей Бигулов.
По его словам, речь идет о настоящей революции в мире синтетического видеоконтента, таких моделях, как Runway Gen 4, Google Veo 3, Seedance 1.0 — они позволяют генерировать видео в качестве 1080p (Full HD), опираясь всего лишь на текстовое описание. Причем многие из этих сервисов доступны по подписке за символическую плату или вовсе бесплатно.
