В России
19
13 минут назад
В России выявили свыше 470 тыс. нелегально занятых работников
В первом полугодии 2025-го в России выявили более 470 тыс. нелегально занятых работников. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Роструда. С января по июнь 2024-го их обнаружили около 370 тыс.
Обе стороны трудовых отношений — работник и работодатель — имеют риски от этого. Однако положение нанятого оказывается более уязвимым — он теряет пенсионные накопления, оплачиваемые больничные и декретные отпуска, отметил Чернов. Эксперт уточнил: что в случае конфликта у человека не получится защитить свои права.
В то же время ответственность за нарушения трудового законодательства в основном лежит на работодателе. Например, есть риск административного штрафа до 100 тыс. рублей, а также грозит уголовная ответственность.
Увеличение числа работников, занятых нелегально, показывает, что власти обращают пристальное внимание на эту проблему, отметила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
