В результате ЧП на предприятии в Рязанской области погибли 25 человек
Число жертв взрыва в пороховом цехе под Рязанью выросло до 25.
«На месте аварийно-спасательных работ в поселке Лесной извлечено тело еще одного погибшего», — рассказали в МЧС.
Всего пострадали 158 человек, из них 25 погибли, — добавили в ведомстве.
15 августа на территории завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошёл мощный взрыв в производственном помещении. Был развернут штаб по ликвидации последствий. По предварительным данным, причиной происшествия стала детонация боеприпаса во время производственных работ. В настоящее время Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело и проводит расследование обстоятельств происшествия.
