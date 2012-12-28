Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Из-за потепления в Липецкой области расплодились ядовитые пауки
Здоровье
Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов
Общество
Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Общество
Это возмутительно — видеорегистратор записал опасный манёвр перед Петровским мостом
Общество
Завершено следствие в отношении пристававшего к девочкам 66-летнего липчанина
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Липецке в 2026 году
Общество
За что удалили капитана «Металлурга», как после матча бушевал наш вратарь
Спорт
Антициклон с запада принесет в Липецкую область сухую погоду
Погода в Липецке
Севший за руль под наркотиками водитель «Форда» снова оштрафован
Происшествия
Читать все
Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
Общество
В Данковском районе зарезали 54-летнего мужчину
Происшествия
За ночь из квартир липчан извлекли трёх летучих мышей
Общество
«Регулярно зарождается новая жизнь»: содержимое канализации затапливает подъезд на ЛТЗ
Общество
Грузовик опрокинулся на трассе «Дон»: водитель — в больнице
Происшествия
Липецкие врачи спасли подавившуюся рыбьей костью 83-летнюю пенсионерку
Здоровье
По делу о вестерне с погоней и стрельбой в предпринимателя вынесен приговор
Происшествия
У мэрии Липецка нет 30 миллионов рублей на снос пятиэтажки в 9-м микрорайоне
Общество
Ваше самое яркое школьное воспоминание?
Говорит Липецк
В селе Тростное умерла последняя — 101-летняя участница Великой Отечественной войны
Общество
Читать все
В России
2
1 минуту назад

В результате ЧП на предприятии в Рязанской области погибли 25 человек

Число жертв взрыва в пороховом цехе под Рязанью выросло до 25.

Число погибших в результате происшествия и пожара на предприятии в Рязанской области достигло 25, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«На месте аварийно-спасательных работ в поселке Лесной извлечено тело еще одного погибшего», — рассказали в МЧС.

Всего пострадали 158 человек, из них 25 погибли, — добавили в ведомстве.

15 августа на территории завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошёл мощный взрыв в производственном помещении. Был развернут штаб по ликвидации последствий. По предварительным данным, причиной происшествия стала детонация боеприпаса во время производственных работ. В настоящее время Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело и проводит расследование обстоятельств происшествия.
пожар
жертвы
Рязань
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить