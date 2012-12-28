Все новости
В России
51
43 минуты назад

В Минпросвещения утвердили расписание школьных каникул в новом учебном году

Министерство просвещения России опубликовало рекомендованный календарь каникул для школ с системой обучения по четвертям.

Министерство просвещения России рекомендовало школам с системой обучения по четвертям соблюдать график каникул, — говорится в Telegram-канале ведомства.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, школьные каникулы рекомендуется проводить: с 25 октября по 2 ноября 2025 года, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, с 28 марта по 5 апреля 2026 года, а также с 27 мая по 31 августа 2026 года.

По его словам, новый учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая. Глава Министерства просвещения отметил, что срок каникул в течение года должен составлять не менее семи дней.

При этом для первоклассников рекомендуется выделить дополнительные дни отдыха в самой длинной, третьей, четверти — с 16 по 22 февраля. Это нужно, чтобы не перегружать детей, которые только начинают обучение, — пишут «Известия».

Триместровая система обучения представляет собой альтернативу четвертям. При таком графике учебный год разделяется на три равные части, каждая из которых делится на два одинаковых по продолжительности модуля. В результате школьники учатся в течение пяти недель, а затем проводят неделю на каникулах. Такой формат позволяет более равномерно распределить нагрузку в течение года.

При обучении по триместрам общая продолжительность каникул остается примерно такой же, как в четвертной системе, однако возможностей отдохнуть у школьников значительно больше — с сентября по май они делают перерывы в учебе пять раз. Согласно рекомендациям департамента образования и науки Москвы, для каникул по триместрам выделены следующие даты: первые — с 4 по 12 октября; вторые — с 15 по 23 ноября; третьи — с 31 декабря по 11 января; четвертые — с 21 февраля по 1 марта; пятые — с 28 марта по 4 апреля.

Помимо каникул для школьников предусмотрены дополнительные выходные во время государственных праздников. Среди них: День народного единства — 4 ноября; День защитника Отечества — 23 февраля; Международный женский день — 8 марта; День труда — 1 мая; День Победы — 9 мая.

Ранее Минпросвещения обновило норму допустимой нагрузки на школьников. С 1 сентября 2025 года максимальное количество учебных часов в год для первоклассников составит 653, для 2–4-х классов — от 782 до 884, а для пятых классов — не более 1088.
каникулы
школа
