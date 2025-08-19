Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
«Разговоры о важном» введут в детских садах с сентября в 22 регионах страны
Всего в проекте примут участие 100 дошкольных учреждений.
Минпросвещения начнет апробацию «Разговоров о важном» для воспитанников детских садов с 1 сентября 2025 г. Ведомство планирует проводить такие занятия в дошкольных учреждениях сразу 22 регионов, включая Москву. О таких планах «Ведомостям» рассказал собеседник, знакомый с решениями министерства, и подтвердил представитель Минпросвещения.
Апробация нового формата «Разговоров о важном» рассчитана на воспитанников детсадов в возрасте от трех до семи лет, уточнил представитель пресс-службы министерства. По его словам, эксперимент начнется в сентябре 2025 г. и продлится до конца года. Уже по результатам пилота Минпросвещения решит, стоит ли вводить такие занятия во всех государственных детских садах страны, — подчеркнул он.
С воспитанниками детсадов проведут «Разговоры о важном» на следующие темы: — важность семьи и дружбы, формирование навыков общения и сотрудничества; — развитие нравственных качеств: доброты, честности, справедливости, милосердия; — знание истории, уважение к культуре России и любовь к Родине.
«Именно в дошкольном возрасте закладывается прочный фундамент личности ребенка, его ценностные ориентиры и отношение к миру», – заявил «Ведомостям» министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, воспитатели будут проводить занятия с детьми «в понятной и увлекательной форме», соответствующей их возрасту. Представитель пресс-службы ведомства добавил, что занятия будут проходить в том числе в интерактивной форме и включать игры, творческие задания и чтение книг.
Идею распространить «Разговоры о важном» на дошкольные учреждения для детей с возраста пяти лет поддержал в прошлом году президент России Владимир Путин. Такое предложение озвучила президенту воспитательница вологодского детского сада Надежда Воронцова во время видеосвязи с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования.
«В пять лет ребенок уже способен понимать, как любить Родину, как и многое другое способен понимать», — сказала она.
Ранее глава государства отметил, что при реализации «Разговоров о важном» для дошкольников необходимо действовать «очень аккуратно», консультироваться с детскими психологами, а также учитывать уровень развития и интересы ребенка. Поскольку понятия Родины и страны дошкольникам нужно связывать «с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, с братом или сестрой, с младшими или старшими».
Из-за маленького возраста детей будет трудно оценить результаты пилота «Разговоров о важном» в детсадах, считает научный сотрудник Центра общего и дополнительного образования Института образования НИУ ВШЭ Мария Новикова. По ее словам, среди детей тяжело провести опросы или тесты на освоение ими духовно-нравственных ценностей и идей патриотизма. При этом детские сады уже уделяют большое внимание таким темам в рамках других занятий с детьми, — отмечает Новикова.
Дети дошкольного возраста «крайне ориентированы на взрослых» и стремятся подражать их действиям, продолжает она. Поэтому лучший урок для таких детей — это возможность наблюдать позитивные примеры, в том числе со стороны воспитателей и остальных сотрудников детсада, — говорит эксперт.
При проведении «Разговоров о важном» с воспитанниками 3–4 лет важно учитывать, что детям этого возраста крайне трудно понять комплексные идеи и утверждения, рассказал «Ведомостям» эксперт в области молодежной политики и воспитания, директор по развитию «ВЦИОМ-консалтинга» Даниил Ермолаев. Если ребенок 3–4 лет встретится с минимальным противоречием в содержании воспитательной программы, он не сможет понять воспитателя и его психика может пострадать, отмечает он. При этом мозг ребенка в таком возрасте восприимчив к новым идеям и воспитатель при грамотном подходе сможет заложить в ребенка общечеловеческие ценности и идею базовой любви к Родине, — считает Ермолаев.
