В мире
46
сегодня, 11:45
На сухогрузе в порту Балтимора произошел взрыв
Во время взрыва судно проходило неподалеку от частично обрушившегося моста Фрэнсиса Скотта Ки над рекой Патапско.
Уточняется, что инцидент произошел, когда судно шло по реке Патапско рядом с мостом имени Фрэнсиса Скотта Ки.
Причиной происшествия стал пожар в подпалубных помещениях.
Отмечается, что на борту находились 23 человека, никто не пострадал.
По информации СМИ, пожарным удалось локализовать распространение огня. Судно эвакуировали из акватории.
