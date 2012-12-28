Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
В России
36 минут назад
В МВД рассказали о новой схеме мошенников под предлогом замены цифрового ТВ
Мошенники обзванивают пенсионеров под предлогом замены цифрового телевидения.
говорится в документах.
Если жертва выполняет просьбу мошенников, то, как рассказали в ведомстве, через некоторое время ей позвонят якобы специалисты Роскомнадзора. Они сообщат о якобы взломе «Госуслуг» и оформлении доверенности на распоряжение банковскими счетами.
Мошенники убеждают жертву, что для «сохранения средств» нужно перевести деньги на «новые» карты, которые на самом деле являются счетами злоумышленников.
Уточняется, что из-за этой схемы уже пострадала 73-летняя пенсионерка из Иркутской области: она перевела мошенникам более 1,1 миллиона рублей.
