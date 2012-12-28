Все новости
Из-за потепления в Липецкой области расплодились ядовитые пауки
Здоровье
18-летний водитель сбил насмерть пешехода на проспекте Победы
Происшествия
Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов
Общество
БПЛА самолетного типа перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
Это возмутительно — видеорегистратор записал опасный манёвр перед Петровским мостом
Общество
Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Общество
В Становом сегодня хоронят погибшего на СВО односельчанина
Общество
Завершено следствие в отношении пристававшего к девочкам 66-летнего липчанина
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Липецке в 2026 году
Общество
Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Общество
За что удалили капитана «Металлурга», как после матча бушевал наш вратарь
Спорт
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Данковском районе зарезали 54-летнего мужчину
Происшествия
Охотник на всё с двумя колесами попался полицейским.
Происшествия
Липецкие врачи спасли подавившуюся рыбьей костью 83-летнюю пенсионерку
Здоровье
Лишённый прав пьяный водитель мопеда обложил инспекторов ДПС матом
Происшествия
Сегодня в Липецке: «Металлург» в федеральном эфире, цены на бензин стабилизируются к концу года, но – на высоком уровне
Общество
Фомичёв не смог дожать, Бугакову не понравилось судейство
Спорт
За ночь из квартир липчан извлекли трёх летучих мышей
Общество
В России
50
сегодня, 09:59

В РФ некоторым работникам бюджетных сфер повысят оклады

Осенью 2025 года ожидается очередная корректировка окладов для ряда работников федеральных бюджетных учреждений. Это не касается работников региональных и муниципальных учреждений.

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что очередная корректировка окладов для отдельных категорий работников, финансируемых из федерального бюджета, намечена на осень 2025 года, — передает ТАСС.

По его словам, распоряжение правительства от 1 августа предусматривает увеличение на 7,6% окладов сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений с 1 октября.

«Правительством РФ принято распоряжение от 1 августа 2025 года, в соответствии с которым с 1 октября на 7,6% увеличиваются оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Речь идет о сотрудниках, выполняющих трудовые обязанности в организациях, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти. Повышение затронет, в частности, персонал в сфере здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, научных и архивных учреждений. Также индексация предусмотрена для гражданского персонала, проходящего службу в воинских частях и иных структурах, в которых предусмотрена военная или приравненная к ней служба», — перечислил он.

Механизм расчета повышения основан на норме Трудового кодекса РФ, которая обязывает работодателей обеспечивать рост заработной платы в связи с увеличением потребительских цен, но на практике индексация в госсекторе производится централизованно по решению правительства, — подчеркнул депутат.

«В данном случае индекс установлен в размере 7,6% от текущего должностного оклада, без учета стимулирующих и компенсационных выплат. Формально повышение заработной платы направлено на компенсацию инфляционных потерь, зафиксированных в текущем году, и отражает бюджетную политику по сохранению уровня оплаты труда в государственном секторе», — уточнил Говырин.

Повышение не касается работников региональных и муниципальных учреждений, — заявил он.

«В их отношении индексация заработной платы может быть произведена только по решению соответствующего субъекта РФ или органа местного самоуправления. Это означает, что, несмотря на общий тренд повышения доходов в федеральной системе, ситуация по регионам будет неоднородной. Также индексация не затрагивает работников частных организаций, в которых вопрос пересмотра окладов решается исключительно на основании внутренних нормативных актов и коллективных договоров», — отметил депутат.

Дополнительно стоит отметить, что к 1 октября 2025 года Минобороны России предложило установить повышение денежного довольствия военнослужащих на аналогичную величину — 7,6%, — сообщил он.

«Соответствующий проект постановления еще не прошел все стадии согласования, и на данный момент принятый уровень индексации составляет 4,5%. Официально закрепленное повышение заработной платы с осени 2025 года на данный момент касается исключительно федеральных бюджетников, входящих в категории, перечисленные в распоряжении правительства», — резюмировал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству.
бюджетники
оклады
