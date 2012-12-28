Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
В России
22
11 минут назад
Сервис «Сферум» завершил интеграцию в национальный мессенджер МАХ
Информационно-коммуникационный образовательный сервис «Сферум» завершил интеграцию в национальный мессенджер МАХ при поддержке Минпросвещения РФ.
В министерстве отметили, что все интеграционные процессы успешно завершены, и новое образовательное пространство начнет работу с начала 2025-2026 учебного года.
По данным Минпросвещения, обновленный «Сферум» станет удобнее и доступнее для участников образовательного процесса. При его доработке учитывались предложения педагогов, родителей и учеников, собранные за год. Особое внимание было уделено вопросам безопасности: в «Сферуме» внутри мессенджера Max можно активировать безопасный режим и установить индивидуальные настройки приватности.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что интеграция «Сферума» в национальный мессенджер является значимым шагом к созданию единого цифрового образовательного пространства. По его словам, педагоги, школьники и родители получили современный, удобный и безопасный инструмент для общения и обучения. Министр также отметил, что при разработке сервиса особый акцент сделан на защите персональных данных и комфорте пользователей.
В мессенджере будут доступны основные функции «Сферума»: интеграция с электронными дневниками, интерактивная доска, сервисы «Сбор файлов», «Помощник ученика», «Помощник Рособрнадзора», а также чат-бот программы «Пушкинская карта». Для педагогов сохранен расширенный функционал и предусмотрен специальный знак отличия в виде академической шапочки.
Запуск «Сферума» в национальном мессенджере будет проходить поэтапно. С 25 августа сервис станет доступен пользователям в шести пилотных регионах — Татарстане, Алтае, Марий Эл, Владимирской и Тверской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. С 15 сентября его подключение начнется в остальных регионах страны. Настроить работу учебного профиля и освоить новые функции поможет чат-бот «Сферум».
0
0
0
0
0
Комментарии