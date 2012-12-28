Все новости
В Липецке и пяти районах области объявлен красный уровень
Происшествия
В Липецкую область придут дожди и похолодает
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Общество
18-летний водитель сбил насмерть пешехода на проспекте Победы
Происшествия
БПЛА самолетного типа перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
Красный уровень в Липецке объявлен снова
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов
Общество
В Становом сегодня хоронят погибшего на СВО односельчанина
Общество
Липецкий зоопарк вновь принимает яблоки
Общество
Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов
Общество
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Липецке в 2026 году
Общество
За выходные автоинспекторы остановили 15 мотоциклистов без прав
Происшествия
Из-за потепления в Липецкой области расплодились ядовитые пауки
Здоровье
Это возмутительно — видеорегистратор записал опасный манёвр перед Петровским мостом
Общество
Севший за руль под наркотиками водитель «Форда» снова оштрафован
Происшествия
Липецкие спасатели достали голубя из вентиляции квартиры
Общество
У усманского пенсионера нашли ружьё, патроны и взрывпакет
Происшествия
Фестиваль «Ладейное поле» собрал более трёх тысяч зрителей
Общество
Устье Липовки распишут гусями-лебедями Никита Tempo и Николай Salem
Общество
В России
22
11 минут назад

Сервис «Сферум» завершил интеграцию в национальный мессенджер МАХ

Информационно-коммуникационный образовательный сервис «Сферум» завершил интеграцию в национальный мессенджер МАХ при поддержке Минпросвещения РФ.

Коммуникационный сервис «Сферум» при поддержке Минпросвещения России завершил интеграцию в национальный мессенджер Max, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что все интеграционные процессы успешно завершены, и новое образовательное пространство начнет работу с начала 2025-2026 учебного года.

По данным Минпросвещения, обновленный «Сферум» станет удобнее и доступнее для участников образовательного процесса. При его доработке учитывались предложения педагогов, родителей и учеников, собранные за год. Особое внимание было уделено вопросам безопасности: в «Сферуме» внутри мессенджера Max можно активировать безопасный режим и установить индивидуальные настройки приватности.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что интеграция «Сферума» в национальный мессенджер является значимым шагом к созданию единого цифрового образовательного пространства. По его словам, педагоги, школьники и родители получили современный, удобный и безопасный инструмент для общения и обучения. Министр также отметил, что при разработке сервиса особый акцент сделан на защите персональных данных и комфорте пользователей.

В мессенджере будут доступны основные функции «Сферума»: интеграция с электронными дневниками, интерактивная доска, сервисы «Сбор файлов», «Помощник ученика», «Помощник Рособрнадзора», а также чат-бот программы «Пушкинская карта». Для педагогов сохранен расширенный функционал и предусмотрен специальный знак отличия в виде академической шапочки.

Запуск «Сферума» в национальном мессенджере будет проходить поэтапно. С 25 августа сервис станет доступен пользователям в шести пилотных регионах — Татарстане, Алтае, Марий Эл, Владимирской и Тверской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. С 15 сентября его подключение начнется в остальных регионах страны. Настроить работу учебного профиля и освоить новые функции поможет чат-бот «Сферум».
мессенджер
соцсети
