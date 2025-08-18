Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Цена бензина Аи-92 на бирже обновила рекорд 2023 года
Биржевые цены на бензин на торгах понедельника обновили исторические максимумы.
В рамках первых на текущей неделе торгов на Петербургской бирже стоимость бензина марки Аи-92 впервые в истории достигла 71 309 рублей. С начала дня она выросла на 1,28 процента, — свидетельствуют данные площадки.
Предыдущий ценовой рекорд зафиксировали в сентябре 2023 года, тогда он был меньше на 800 рублей. Стоимость бензина Аи-95 за сутки взлетела на 1,86 процента, до 80 301 рубля за тонну. Это всего на 209 рублей меньше, чем исторический максимум, — пишет Lenta.ru.
Речь идет о стоимости топлива для Европейской части России. В других регионах — на Урале и в Сибири, а также на Дальнем Востоке — рост цен даже выше. Сильнее всего, более чем на три процента, 81 460 рублей за тонну, подорожал бензин Аи-95 для самой восточной части страны.
Биржевые цены на бензин возобновили рост в прошлую пятницу после их двухдневного падения. Динамика обусловлена обеспокоенностью участников рынка объемами предложения данного топлива на внутреннем рынке на фоне проводимых ремонтов на НПЗ.
Правительство после совещания у профильного вице-премьера Александра Новака 14 августа констатировало, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом в результате выполнения нефтяными компаниями рекомендаций Минэнерго по объемам отгрузок, — передает «Интерфакс».
