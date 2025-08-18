Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке и пяти районах области объявлен красный уровень
Происшествия
Штормовое предупреждение от МЧС: надвигаются гроза с ливнем
Погода в Липецке
В Липецкую область придут дожди и похолодает
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Общество
18-летний водитель сбил насмерть пешехода на проспекте Победы
Происшествия
БПЛА самолетного типа перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
Красный уровень в Липецке объявлен снова
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов
Общество
В Становом сегодня хоронят погибшего на СВО односельчанина
Общество
Читать все
Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов
Общество
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Липецке в 2026 году
Общество
За выходные автоинспекторы остановили 15 мотоциклистов без прав
Происшествия
Из-за потепления в Липецкой области расплодились ядовитые пауки
Здоровье
Севший за руль под наркотиками водитель «Форда» снова оштрафован
Происшествия
У усманского пенсионера нашли ружьё, патроны и взрывпакет
Происшествия
Липецкие спасатели достали голубя из вентиляции квартиры
Общество
Фестиваль «Ладейное поле» собрал более трёх тысяч зрителей
Общество
Это возмутительно — видеорегистратор записал опасный манёвр перед Петровским мостом
Общество
Устье Липовки распишут гусями-лебедями Никита Tempo и Николай Salem
Общество
Читать все
В России
38
44 минуты назад

Цена бензина Аи-92 на бирже обновила рекорд 2023 года

Биржевые цены на бензин на торгах понедельника обновили исторические максимумы.

Биржевая стоимость бензина на торгах в понедельник продолжила рост, цена марки АИ-92 обновила рекорд, — следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

В рамках первых на текущей неделе торгов на Петербургской бирже стоимость бензина марки Аи-92 впервые в истории достигла 71 309 рублей. С начала дня она выросла на 1,28 процента, — свидетельствуют данные площадки.

Предыдущий ценовой рекорд зафиксировали в сентябре 2023 года, тогда он был меньше на 800 рублей. Стоимость бензина Аи-95 за сутки взлетела на 1,86 процента, до 80 301 рубля за тонну. Это всего на 209 рублей меньше, чем исторический максимум, — пишет Lenta.ru.

Речь идет о стоимости топлива для Европейской части России. В других регионах — на Урале и в Сибири, а также на Дальнем Востоке — рост цен даже выше. Сильнее всего, более чем на три процента, 81 460 рублей за тонну, подорожал бензин Аи-95 для самой восточной части страны.

Биржевые цены на бензин возобновили рост в прошлую пятницу после их двухдневного падения. Динамика обусловлена обеспокоенностью участников рынка объемами предложения данного топлива на внутреннем рынке на фоне проводимых ремонтов на НПЗ.

Правительство после совещания у профильного вице-премьера Александра Новака 14 августа констатировало, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом в результате выполнения нефтяными компаниями рекомендаций Минэнерго по объемам отгрузок, — передает «Интерфакс».
бензин
топливо
цены
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить