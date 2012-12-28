У усманского пенсионера нашли ружьё, патроны и взрывпакет

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело 65-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывных устройств (по части первой статьи 222 и части первой статьи 222.1 УК РФ).— По данным следствия, 65-летний житель села Куликово, не имея специального разрешения на приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, ранил в сарае охотничье ружье и 42 патрона к нему. Оружие и боеприпасы достались ему в 1981 году после смерти отца. А в 2007 году неподалеку от своего дома мужчина нашёл и взрывпакет, содержащий 30 граммов пороха, предназначенный для имитации взрыва ручных гранат, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.17 июня ружьё, патроны и взрыпакет изъяли полицейские. Теперь пенсионеру грозит солидный срок: санкции одной вменяемой ему статьи Уголовного кодекса предусматривают до пяти лет лишения свободы, второй — до восьми лет.