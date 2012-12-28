Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Происшествия
У усманского пенсионера нашли ружьё, патроны и взрывпакет
Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
— По данным следствия, 65-летний житель села Куликово, не имея специального разрешения на приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, ранил в сарае охотничье ружье и 42 патрона к нему. Оружие и боеприпасы достались ему в 1981 году после смерти отца. А в 2007 году неподалеку от своего дома мужчина нашёл и взрывпакет, содержащий 30 граммов пороха, предназначенный для имитации взрыва ручных гранат, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
17 июня ружьё, патроны и взрыпакет изъяли полицейские. Теперь пенсионеру грозит солидный срок: санкции одной вменяемой ему статьи Уголовного кодекса предусматривают до пяти лет лишения свободы, второй — до восьми лет.
