В Липецке и пяти районах области объявлен красный уровень
Происшествия
В Липецкую область придут дожди и похолодает
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Общество
18-летний водитель сбил насмерть пешехода на проспекте Победы
Происшествия
БПЛА самолетного типа перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
Красный уровень в Липецке объявлен снова
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов
Общество
В Становом сегодня хоронят погибшего на СВО односельчанина
Общество
Липецкий зоопарк вновь принимает яблоки
Общество
Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов
Общество
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Липецке в 2026 году
Общество
За выходные автоинспекторы остановили 15 мотоциклистов без прав
Происшествия
Из-за потепления в Липецкой области расплодились ядовитые пауки
Здоровье
Это возмутительно — видеорегистратор записал опасный манёвр перед Петровским мостом
Общество
Севший за руль под наркотиками водитель «Форда» снова оштрафован
Происшествия
Липецкие спасатели достали голубя из вентиляции квартиры
Общество
У усманского пенсионера нашли ружьё, патроны и взрывпакет
Происшествия
Фестиваль «Ладейное поле» собрал более трёх тысяч зрителей
Общество
Устье Липовки распишут гусями-лебедями Никита Tempo и Николай Salem
Общество
Происшествия
319
59 минут назад
5

У усманского пенсионера нашли ружьё, патроны и взрывпакет

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело 65-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывных устройств (по части первой статьи 222 и части первой статьи 222.1 УК РФ).

— По данным следствия, 65-летний житель села Куликово, не имея специального разрешения на приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, ранил в сарае охотничье ружье и 42 патрона к нему. Оружие и боеприпасы достались ему в 1981 году после смерти отца. А в 2007 году неподалеку от своего дома мужчина нашёл и взрывпакет, содержащий 30 граммов пороха, предназначенный для имитации взрыва ручных гранат, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

17 июня ружьё, патроны и взрыпакет изъяли полицейские. Теперь пенсионеру грозит солидный срок: санкции одной вменяемой ему статьи Уголовного кодекса предусматривают до пяти лет лишения свободы, второй — до восьми лет.
оружие
боеприпасы
2
1
1
0
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Как-то
36 минут назад
Странно законы работают. Недавно охотившийся на краснокнижных зверей в крымском заповеднике браконьер при задержании направил ружьë на правоохранителей, но отделался лишь штрафом и изъятием ружья как оказалось незаконного. А тут всего-лишь хранил и уже не только статья, но и срок.
Ответить
Бабка Первая
29 минут назад
Тут пишут, что суд только грозит.
Ответить
Интересно
44 минуты назад
Ранить человека из ружья-понимаю. Но как он мог ранить ружьë?
Ответить
Точна
18 минут назад
Х потерялась , не обращай внимания . пока прочтешь язык весь поломаешь.
Ответить
Бабка Первая
47 минут назад
И что мешало зарегистрировать оружие? Докажи вот теперь, что ты добрый и пушистый. Да ещё взрывпакеты валяются в нужном месте, ага...
Ответить
