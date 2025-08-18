Все новости
В России
7
4 минуты назад

В Анапе туристов просят надевать бахилы перед входом на пляж

Несмотря на общий запрет, туристы продолжают купаться в море.

Туристов просят надеть бахилы перед посещением пляжа в одном из санаториев Анапы, — передает Lenta.ru со ссылкой на Телеграм-канал Shot.

Требование о соблюдении гигиены во время посещения пляжа появилось в одном из курортных санаториев.

По словам руководства, народ гуляет и приносит к ним на территорию мазут и грязь.

«В связи со сложившейся ситуацией — разлива нефтепродуктов в районе Керченского пролива, пожалуйста, наденьте бахилы при посещении пляжа», — просят в объявлении для отдыхающих.

Несмотря на общий запрет, туристы продолжают купаться в море.

Однако, купаться там можно — за руки из моря никого не вытаскивают, несмотря на общий запрет.
Анапа
туризм
мазут
