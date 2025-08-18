Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
В Анапе туристов просят надевать бахилы перед входом на пляж
Несмотря на общий запрет, туристы продолжают купаться в море.
Требование о соблюдении гигиены во время посещения пляжа появилось в одном из курортных санаториев.
По словам руководства, народ гуляет и приносит к ним на территорию мазут и грязь.
«В связи со сложившейся ситуацией — разлива нефтепродуктов в районе Керченского пролива, пожалуйста, наденьте бахилы при посещении пляжа», — просят в объявлении для отдыхающих.
Однако, купаться там можно — за руки из моря никого не вытаскивают, несмотря на общий запрет.
