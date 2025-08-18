Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
В РФ могут ввести сокращенный рабочий день для молодых отцов
В России может появиться сокращенный четверг для молодых отцов, чтобы те могли снять нагрузку с матерей.
По данным канала, условный четверг может стать сокращенным в течение трех лет для молодых отцов, чтобы немного разгрузить матерей. Согласно предложению парламентария, в этот день мужчины, имеющие детей, должны будут работать не более шести часов. Выбор дня объясняется тем, что он самый не загруженный из пятидневки, — передает Lenta.ru.
«Инициатива даст реальную возможность полноценно участвовать в заботах о малыше, будь то посещение поликлиники, развивающих занятий или просто совместные игры и прогулки», — говорится в пояснительной записке к документу.
