Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
В России
22
10 минут назад
Таксопарки готовят распродажу подержанных иномарок
Причиной прогнозируемого выбытия машин из парков стали требования законов о локализации транспорта для такси и о легковых перевозках ФЗ-580. В соответствие с ними перевозчики с марта следующего года не смогут перерегистрировать в реестре транспорта уже используемые в таксопарках зарубежные автомобили. А такая перерегистрация нужна при сдаче машин в аренду водителям со статусом индивидуальных предпринимателей (ИП).
«Под запрет переоформления в такси попадают и лизинговые иномарки, уже работающие в таксопарках», — рассказал «Известиям» инвестор такси «Шоколад» Спартак Заболотский.
Сейчас действует норматив, что при смене собственника автомобиля такси необходимо вносить нового владельца в реестр перевозчиков, добавил «Известиям» региональный директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинг» Дмитрий Виссарионов.
С 2023 года перевозчики активно закупали иностранные машины в лизинг сроком на три-четыре года. У некоторых из них число таких автомобилей приближается к 80%. И в 2026–2027 годах подходит время их выкупа у лизинговых компаний и переоформления в собственность, отмечает участник рынка.
По словам Спартака Заболотского, зарегистрировать машины в собственность можно, но вот работать на них в такси уже не получится, так как у них недостаточная локализация. Эти машины придется продавать на вторичном рынке, считает перевозчик.
По данным такси «Шоколад», в Москве в 2023 году приобретено в лизинг порядка 25 тыс. импортных автомобилей, из них в такси после переоформления права собственности не смогут работать около 20 тыс. трехлетних иномарок. Они могут оказаться на вторичном рынке.
В агентстве «Автостат» подсчитали, что при перепродаже на вторичном рынке машина из такси теряет более половины стоимости. Если кроссовер Haval Jollion в 2022 году был куплен в лизинг за 2,22 млн рублей, то в 2025 году на вторичном рынке он уже стоит 980 тыс., что составляет 46% от первоначальной стоимости.
0
0
0
0
0
Комментарии