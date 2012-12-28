Все новости
В России
24
13 минут назад

Власти готовят меры поддержки спроса на жилье

Власти готовят меры поддержки спроса на жилье и повышения доступности ипотечных программ для льготных категорий граждан. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минфину совместно с Минстроем и ДОМ.РФ проработать возможность разрешения банкам «расформировать макропруденциальный буфер капитала», накопленный с декабря 2022 года по май 2025 года.

Резервы были заложены под кредиты с первоначальным взносом не менее 20% и предназначены для смягчения экономических шоков. С протоколом июньского совещания у вице-премьера ознакомились «Известия».

«Буферную систему ввели после мирового финансового кризиса 2007–2009 годов. Резервные буферы капитала для банков — это амортизаторы в периоды экономического стресса. Их наличие позволяет им абсорбировать убытки, сохраняя при этом предоставление ключевых услуг реальному сектору экономики», — сказал «Известиям» член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.

Фактически правительство рассматривает возможность пойти на смягчение политики банков ради поддержки строительной отрасли, полагает эксперт. При этом, по его словам, надо понимать, что антикризисные резервы банков гарантируют большую прочность финансовой системы страны.

Как считает Дмитрий Тортев, Минфин и ЦБ могут не пойти на меры смягчения финансово-банковского регулирования, обосновывая это необходимостью обеспечения стабильности экономики.

В протоколе совещания указано, что причиной сокращения выдачи ипотечных кредитов стала в том числе отмена комиссий, взимаемых банками с граждан и застройщиков при выдаче таких льготных программ, следует из протокола совещания у вице-премьера. Эти комиссии появились в 2023 году, когда ипотека с господдержкой стала невыгодна банкам. Девелоперы предоставляли субсидии кредитной организации — это рассматривалось как возмещение недополученных доходов.

В апреле 2025 года ЦБ предложил запретить банкам взимать комиссии по программам льготной ипотеки. Сбербанк и ВТБ с середины мая отменили их для застройщиков по этой программе.

