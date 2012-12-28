Власти готовят меры поддержки спроса на жилье

Власти готовят меры поддержки спроса на жилье и повышения доступности ипотечных программ для льготных категорий граждан. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минфину совместно с Минстроем и ДОМ.РФ проработать возможность разрешения банкам «расформировать макропруденциальный буфер капитала», накопленный с декабря 2022 года по май 2025 года.

