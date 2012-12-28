Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Компании такси в РФ готовятся к массовой реализации подержанных иностранных машин
Таксопарки намерены устроить массовую распродажу подержанных иномарок, доля которых у перевозчиков сейчас составляет 80%.
Причиной подобной «щедрости» со стороны парков является требование российского законодательства, из-за которого в следующем году таксопарки не смогут перерегистрировать иномарки в реестре используемых автомобилей. Подобная перерегистрация необходима при сдаче машин в аренду водителям в статусе индивидуальных предпринимателей.
«Под запрет переоформления в такси попадают и лизинговые иномарки, уже работающие в таксопарках», — рассказал инвестор такси «Шоколад» Спартак Заболотский.
Предприниматель уточнил, что зарегистрировать автомобиль в собственность можно, но вот использовать его в такси уже не получится из-за недостаточной локализации. Из-за этого иномарки в таксопарках придется продать.
По данным такси «Шоколад», в 2023 году в столице приобрели порядка 25 тысяч иномарок в лизинг, из них в будущем не смогут работать в перевозках около 20 тысяч машин.
