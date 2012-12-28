Все новости
В России
55
49 минут назад

В РФ введут биометрию для покупки билетов на поезда дальнего следования

Обновленные правила посадки на поезда дальнего следования вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Билеты на поезда дальнего следования можно будет оформить с помощью биометрии с 1 сентября, если перевозчик предоставляет техническую возможность. Об этом говорится в постановлении правительства России.

Люди смогут оформлять проезд с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС). ЕБС позволит приобретать билеты и садиться в том числе на высокоскоростной железнодорожный транспорт. Вместе с тем привычные способы покупки билетов и посадки продолжат действовать.

Кабмин внес соответствующие изменения в правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года, — передает РИА Новости.

Согласно обновленным правилам, при оформлении билета и посадке на поезд дальнего следования теперь допускается осуществлять идентификацию и аутентификацию пассажира, используя Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС), при наличии у перевозчика такой технической возможности.

Новые правила будут действовать в том числе для высокоскоростного железнодорожного транспорта. Сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы. При этом традиционные способы оформления билета и посадки на поезд также сохранятся.

ЕБС — это государственная цифровая платформа, на которой собраны биометрические данные граждан. Система использует два вида данных — изображение лица и голос человека. Она была создана в 2018 году, а в 2021-м стала государственной информационной системой. Среди услуг, которые предлагает ЕБС, — бесконтактная оплата покупок, проезда в транспорте, обслуживание в МФЦ и другие.
биометрия
билеты
поезда
