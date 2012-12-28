Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
В России
28
15 минут назад
Число жертв пожара на заводе в Рязанской области выросло до 20 человек
Число погибших при возгорании на предприятии в Рязанской области достигло 20.
Ранее сообщалось о 14 погибших и 135 пострадавших.
Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются.
15 августа в производственном цехе предприятия в поселке Лесной в Рязанской области произошло возгорание. На территории Шиловского района ввели режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Губернатор Павел Малков заявил, что семьи погибших и пострадавших получат выплаты, — передает РИА Новости.
0
0
0
0
0
Комментарии