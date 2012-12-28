Все новости
В Липецке и пяти районах области объявлен красный уровень
Происшествия
Штормовое предупреждение от МЧС: надвигаются гроза с ливнем
Погода в Липецке
Ссора со знакомым дочери обошлась липчанину в 348 тысяч рублей
Происшествия
В Липецкую область придут дожди и похолодает
Погода в Липецке
На Центральном рынке подорожали кабачки
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Красный уровень в Липецке объявлен снова
Происшествия
Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Общество
Объявлен отбой красного уровня
Общество
У 41-летнего грязинца нашли 200 граммов марихуаны и кусты конопли
Происшествия
В России
28
15 минут назад

Число жертв пожара на заводе в Рязанской области выросло до 20 человек

Число погибших при возгорании на предприятии в Рязанской области достигло 20.

В результате ЧП в Шиловском районе Рязанской области погибли 20 человек. Пострадавших 134, из них 31 пациент находятся в стационарах Рязани и Москвы, 103 пациента проходят амбулаторное лечение, — сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о 14 погибших и 135 пострадавших.

Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются.

15 августа в производственном цехе предприятия в поселке Лесной в Рязанской области произошло возгорание. На территории Шиловского района ввели режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Губернатор Павел Малков заявил, что семьи погибших и пострадавших получат выплаты, — передает РИА Новости.
пожар
жертвы
Рязань
0
0
0
0
0

Комментарии

