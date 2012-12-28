Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
ФСБ сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле.
Установлено, что автомобиль с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыл в РФ из Украины транзитом через ряд стран. Пересекла российско-грузинскую границу в Международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Республике Северная Осетия - Алания, и должна была проследовать в Краснодарский край на автовозе под управлением частного водителя перевозчика. Впоследствии ее планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на ней в Республику Крым через Крымский мост и стать невольным террористом - смертником, которого киевский режим планировал использовать «в темную».
Несмотря на все ухищрения украинских террористов, сотрудникам ФСБ России удалось своевременно вскрыть их планы, выявить и обезвредить взрывное устройство, тщательно замаскированное в автомашине Шевроле Вольт, а также задержать всех лиц, причастных к ее доставке на территорию нашей страны, — говорится в сообщении.
Уточняется, что в 2025 году это уже вторая попытка спецслужб Украины использования автомашин, заряженных большим количеством взрывчатки, для диверсий на Крымском мосту. В апреле на Белорусско - польском участке государственной границы Союзного государства (брестская таможня) белорусскими силовиками задержан микроавтобус с более чем полутонной синтетической взрывчатки, который также предназначался для подобной террористической атаки.
В ходе дальнейшего расследования задержаны соучастники готовившегося преступления, включая водителя, который также не был осведомлен о своей миссии и должен был стать «смертником» при движении на указанной автомашине по Крымскому мосту на территорию полуострова.
По вновь выявленному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Отмечается, что все организаторы и соучастники понесут заслуженное и суровое наказание.
