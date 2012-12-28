Липецкая вечЁрка: дерзкое ограбление, хорошие новости из Военного городка и переход для Мудиловки
В Рязанской области объявили траур после гибели людей при взрыве в цехе
В Рязанской области понедельник, 18 августа, объявлен днем траура.
На всей территории области будут приспущены флаги. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям предложено отменить развлекательные мероприятия.
Траур объявили в связи с трагедией на заводе «Эластик» в Шиловском районе, где при взрыве порохового цеха погибли более десяти человек.
«Скорблю вместе со всеми, кого коснулась эта ужасная трагедия. Приношу искренние соболезнования близким и родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал глава региона в своем Телеграм-канале.
Утром 15 августа в пороховом цехе завода произошли взрыв и пожар. Здание цеха полностью разрушено. Предварительной причиной ЧП назвали нарушение техники безопасности, — сообщил источник «РИА Новости».
Известно об 11 погибших и 130 пострадавших. Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы, им удалось вытащить трех человек, — передает РБК.
