26-летняя женщина-водитель улетела в подсолнечное поле
Происшествия
На улице Краснозаводской самосвал провалился в яму
Происшествия
Жители части улиц Липецка остались без света
Общество
Больше не на «М»: у жителей липецкого анклава появился переход через железнодорожные пути
Общество
«И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта»!
Общество
11-летний мальчик с электросамокатом попал под колёса «Шевроле»
Происшествия
Пенсионерка забыла в открытой машине ключи: «Ладу» тут же угнали
Происшествия
В Липецке ищут подрядчиков для капремонта 49-й и 51-й школ
Общество
Три долгостроя в Военном городке доведет до ума и продаст госкорпорация ДОМ.РФ
Общество
В двойном столкновении на улице Циолковского пострадала 33-летняя женщина
Происшествия
На улице Краснозаводской самосвал провалился в яму
Происшествия
Эксперты проверяют несущую способность лестницы-«заброшки» у педуниверситета
Общество
«Вам посылка»: классическая мошенническая многоходовка лишила липчанку жилья и денег
Происшествия
В районе Карьера и на одной из центральных улиц отключат холодную воду
Общество
22-летняя липчанка обокрала пенсионерку
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дерзкое ограбление, хорошие новости из Военного городка и переход для Мудиловки
Общество
Выходные в Липецке: тысячи людей без воды, петь будут даже улицы
Общество
Всю ночь в Липецкой области действовал желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
На одной улице Матырского отключат воду
Общество
Скоро в школу: для липчан работает «горячая линия» по качеству и безопасности детских товаров
Общество
В России
41
58 минут назад

В РФ появится выплата для семей с двумя и более детьми

С 2026 года работающие родители двоих и более детей смогут обратиться за новой ежегодной выплатой.

С 2026 года в России устанавливается ежегодная семейная выплата для семей с двумя и более детьми — возврат части ранее уплаченного НДФЛ, — заявил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Уточняется, что право на получение этой выплаты имеют семьи, в которых: дети еще не достигли 18 лет (в случае получения образования по очной форме — 23 лет); родители уплатили НДФЛ с доходов за прошлый год; у заявителя не было задолженности по уплате алиментов; среднедушевой доход семьи за предшествующий год не превышал 1,5-кратный прожиточный минимум на душу населения в субъекте РФ по месту проживания семьи.

По словам эксперта, размер выплаты равен разнице между налогом на доходы, рассчитанным по ставке 13% от прошлогоднего дохода (без вычетов), и налогом, рассчитанным по ставке 6% от того же дохода, — пишет агентство «ПРАЙМ».

«Предположим, доход семьи, с которого был уплачен НДФЛ в предыдущем году, составил 900 000 рублей (75 000 в месяц). Расчетный исчисленный НДФЛ с этого дохода — 117 000 руб. (900 000 руб. x 13%). НДФЛ с той же суммы, но по ставке 6 % — 54 000 рублей. Таким образом размер ежегодной выплаты составит 63 000 рублей (117000 — 54 000)», — сообщил специалист.

Для получения выплаты необходимо подать заявление в Социальный фонд России лично, через МФЦ или портал Госуслуг. Впервые это можно будет сделать с 1 июня по 1 октября 2026 года.
выплаты
дети
