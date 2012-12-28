Липецкая вечЁрка: дерзкое ограбление, хорошие новости из Военного городка и переход для Мудиловки
В РФ появится выплата для семей с двумя и более детьми
С 2026 года работающие родители двоих и более детей смогут обратиться за новой ежегодной выплатой.
Уточняется, что право на получение этой выплаты имеют семьи, в которых: дети еще не достигли 18 лет (в случае получения образования по очной форме — 23 лет); родители уплатили НДФЛ с доходов за прошлый год; у заявителя не было задолженности по уплате алиментов; среднедушевой доход семьи за предшествующий год не превышал 1,5-кратный прожиточный минимум на душу населения в субъекте РФ по месту проживания семьи.
По словам эксперта, размер выплаты равен разнице между налогом на доходы, рассчитанным по ставке 13% от прошлогоднего дохода (без вычетов), и налогом, рассчитанным по ставке 6% от того же дохода, — пишет агентство «ПРАЙМ».
«Предположим, доход семьи, с которого был уплачен НДФЛ в предыдущем году, составил 900 000 рублей (75 000 в месяц). Расчетный исчисленный НДФЛ с этого дохода — 117 000 руб. (900 000 руб. x 13%). НДФЛ с той же суммы, но по ставке 6 % — 54 000 рублей. Таким образом размер ежегодной выплаты составит 63 000 рублей (117000 — 54 000)», — сообщил специалист.
Для получения выплаты необходимо подать заявление в Социальный фонд России лично, через МФЦ или портал Госуслуг. Впервые это можно будет сделать с 1 июня по 1 октября 2026 года.
