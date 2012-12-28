Скоро в школу: для липчан работает «горячая линия» по качеству и безопасности детских товаров
В Краснодаре из горящего спортивного комплекса эвакуированы 230 человек
"Среди эвакуированных 140 детей. Пожар был ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС России", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
К ликвидации пожара привлекались 39 человек личного состава и 15 единиц техники, уточнили спасатели. По факту инцидента проводится проверка сотрудниками дознания.
