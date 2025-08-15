Все новости
В России
45
44 минуты назад

При взрыве на заводе в Рязанской области погибли пять человек

В пороховом цеху завода «Эластик» под Рязанью произошел взрыв. В результате происшествия погибли пять человек, более 100 пострадали. Глава региона поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, сообщает Газета.ру. После инцидента было эвакуировано более 100 работников, но под обломками конструкций остаются еще минимум 20 человек.

"Сегодня утром на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. По предварительной информации, погибло пять человек. Более ста пострадали, в том числе из-за осколков стекла", — сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.

Пострадавшим оказывают медицинскую, а также психологическую помощь.

Региональный оперативный штаб сообщил, что пострадавших направляют в межмуниципальный медицинский центр поселка Шилово. Оказание помощи курируют власти региона. СК уже возбудил уголовное дело. Создан штаб по ликвидации последствий взрыва. В его состав вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов.
