Скоро в школу: для липчан работает «горячая линия» по качеству и безопасности детских товаров
Липецкая вечЁрка: дерзкое ограбление, хорошие новости из Военного городка и переход для Мудиловки
В России
45
44 минуты назад
При взрыве на заводе в Рязанской области погибли пять человек
"Сегодня утром на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. По предварительной информации, погибло пять человек. Более ста пострадали, в том числе из-за осколков стекла", — сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.
Пострадавшим оказывают медицинскую, а также психологическую помощь.
Региональный оперативный штаб сообщил, что пострадавших направляют в межмуниципальный медицинский центр поселка Шилово. Оказание помощи курируют власти региона. СК уже возбудил уголовное дело. Создан штаб по ликвидации последствий взрыва. В его состав вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов.
0
0
0
0
0
Комментарии