24-летний липчанин жестоко избил сотрудников магазина из-за кофе и жвачки
Происшествия
Над обновленным монументом на площади Героев в Липецке будет чистое небо
Общество
26-летняя женщина-водитель улетела в подсолнечное поле
Происшествия
Получившая отсрочку наказания за наркотики молодая мать наступила на те же грабли
Происшествия
Липецкая вечЁрка: исповедь жены депутата, 19-килограммовая опухоль и ремонт памятника
Общество
Мусорный бункер загорелся на грузовике
Происшествия
В районах Дикого, Тракторного, Сокола отключат холодную воду
Общество
В Становом похоронили погибшего на СВО односельчанина
Общество
Пьяный водитель хотел откупиться взяткой в 15 000 рублей: ему грозит до 8 лет колонии
Происшествия
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
Больше не на «М»: у жителей липецкого анклава появился переход через железнодорожные пути
Общество
Эксперты проверяют несущую способность лестницы-«заброшки» у педуниверситета
Общество
Жители части улиц Липецка остались без света
Общество
Липчане активно пользуются бесплатным Wi-Fi от НЛМК в городских парках
НЛМК Live
В Липецкой области безработица среди женщин выше
Экономика
В Липецке ищут подрядчиков для капремонта 49-й и 51-й школ
Общество
Три долгостроя в Военном городке доведет до ума и продаст госкорпорация ДОМ.РФ
Общество
11-летний мальчик с электросамокатом попал под колёса «Шевроле»
Происшествия
Трое из шести беглецов из колонии пытались обжаловать приговор
Происшествия
Скоро в школу: для липчан работает «горячая линия» по качеству и безопасности детских товаров
Общество
В России
38
32 минуты назад

В России одобряют лишь 21% заявок на кредиты

В июле 2025 года доля одобрений по ссудам в России снизилась до 21,4%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомились «Известия». По автокредитам и потребительским займам банки одобряют только каждую четвертую-пятую заявку, а по ипотеке — отказывают почти в 60% случаев, несмотря на льготные программы.

В Банке России объяснили ужесточение риск-политики ростом просроченной задолженности по ранее выданным кредитам. Чаще срывают выплаты заемщики с высокой долговой нагрузкой, поэтому регулятор ограничивает выдачу ссуд этой категории и регулирует их долю в портфеле банков.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что рост просрочки связан с давлением инфляции и увеличением платежей по уже взятым займам, что сокращает реальные доходы домохозяйств.

Ранее «Известия» сообщали, что во II квартале 2025 года просроченная задолженность россиян по ипотеке и автокредитам выросла почти вдвое по сравнению с тем же периодом 2024-го. По словам ведущего аналитика «Эксперт РА» Алексея Кирюхина, банки превентивно снижают объем выдач, чтобы избежать накопления будущих дефолтов.

