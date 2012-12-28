Скоро в школу: для липчан работает «горячая линия» по качеству и безопасности детских товаров
В России одобряют лишь 21% заявок на кредиты
В Банке России объяснили ужесточение риск-политики ростом просроченной задолженности по ранее выданным кредитам. Чаще срывают выплаты заемщики с высокой долговой нагрузкой, поэтому регулятор ограничивает выдачу ссуд этой категории и регулирует их долю в портфеле банков.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что рост просрочки связан с давлением инфляции и увеличением платежей по уже взятым займам, что сокращает реальные доходы домохозяйств.
Ранее «Известия» сообщали, что во II квартале 2025 года просроченная задолженность россиян по ипотеке и автокредитам выросла почти вдвое по сравнению с тем же периодом 2024-го. По словам ведущего аналитика «Эксперт РА» Алексея Кирюхина, банки превентивно снижают объем выдач, чтобы избежать накопления будущих дефолтов.
