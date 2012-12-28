Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
Происшествия
Ребенок получил тяжелые ожоги от борщевика в Липецкой области
Происшествия
Опасные закрутки: после приготовления варенья липчанин оказался в больнице
Здоровье
Цены на бензин скакнули вверх
Экономика
Машина поехала в гараже во время ремонта: мужчину придавило к стене
Происшествия
24-летний липчанин жестоко избил сотрудников магазина из-за кофе и жвачки
Происшествия
Над обновленным монументом на площади Героев в Липецке будет чистое небо
Общество
«Может, мужиков с лопатами лучше найти, а потом искусственный интеллект развивать?»
Общество
Фотография в телефоне довела 23-летнего липчанина до суда
Происшествия
Получившая отсрочку наказания за наркотики молодая мать наступила на те же грабли
Происшествия
Читать все
«И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта»!
Общество
59-летняя ельчанка перевела мошенникам почти миллион рублей
Происшествия
Пенсионерка забыла в открытой машине ключи: «Ладу» тут же угнали
Происшествия
26-летняя женщина-водитель улетела в подсолнечное поле
Происшествия
Липецкстат: за неделю подорожали мясо, подешевели овощи и яйца
Экономика
Больше не на «М»: у жителей липецкого анклава появился переход через железнодорожные пути
Общество
В двойном столкновении на улице Циолковского пострадала 33-летняя женщина
Происшествия
В Липецке горел «Митсубиси Паджеро»
Происшествия
В Липецке ищут подрядчиков для капремонта 49-й и 51-й школ
Общество
В Становом похоронили погибшего на СВО односельчанина
Общество
Читать все
В России
61
50 минут назад

Детский сад оштрафован из-за выпавшего из окна ребенка

Прокуратура нашла нарушения законодательства в детском саду Тамбовской области, из окна которого месяц назад выпал 3-летний мальчик.

Рассказовская межрайонная прокуратура проверила соблюдение  законодательства при обеспечении безопасных условий пребывания детей в детском саду, в котором 3-летний мальчик выпал из окна второго этажа. 

«Установлено, что группы для детей до трех лет были размещены на втором этаже здания, при этом согласно санитарным правилам их размещение допускается только на первом этаже. Также были выявлены и другие нарушения», — рассказывает об итогах проверки «ОнлайнТамбов.ру».

Детскому саду назначен административный штраф в 50 тысяч рублей. При этом продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту оказания дошкольным учреждением услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ребенок выпал из окна детского сада города Рассказово Тамбовской области 16 июля. Он прошел лечение в тамбовской областной детской больнице и уже выписан.

падение с высоты
0
1
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить