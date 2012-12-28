Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
В России
61
50 минут назад
Детский сад оштрафован из-за выпавшего из окна ребенка
Прокуратура нашла нарушения законодательства в детском саду Тамбовской области, из окна которого месяц назад выпал 3-летний мальчик.
«Установлено, что группы для детей до трех лет были размещены на втором этаже здания, при этом согласно санитарным правилам их размещение допускается только на первом этаже. Также были выявлены и другие нарушения», — рассказывает об итогах проверки «ОнлайнТамбов.ру».
Детскому саду назначен административный штраф в 50 тысяч рублей. При этом продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту оказания дошкольным учреждением услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ребенок выпал из окна детского сада города Рассказово Тамбовской области 16 июля. Он прошел лечение в тамбовской областной детской больнице и уже выписан.
0
1
0
0
0
Комментарии