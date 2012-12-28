Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
В центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв
Столб дыма поднялся прямо в центре города. Очевидцы сообщили, что слышали громкий звук взрыва, в домах и офисах задрожали окна.
Ведется обследование пострадавшего дома, проводится эвакуация, сообщил глава Ростова-на-Дону. Пункт временного размещения развернули на базе соседней школы. В городе введен локальный режим ЧС.
