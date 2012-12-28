Все новости
В России
75
сегодня, 09:31

В центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв

В центре Ростова-на-Дону в ходе атаки БПЛА произошел мощный взрыв. Повреждены несколько многоквартирных домов, двое человек госпитализированы и еще 11 доставлены в больницу, сообщает РБК со ссылкой на врио губернатора Юрия Слюсаря.

Столб дыма поднялся прямо в центре города. Очевидцы сообщили, что слышали громкий звук взрыва, в домах и офисах задрожали окна.

Ведется обследование пострадавшего дома, проводится эвакуация, сообщил глава Ростова-на-Дону. Пункт временного размещения развернули на базе соседней школы. В городе введен локальный режим ЧС.
0
0
0
0
0

