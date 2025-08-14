Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
В Москве спасли девушку, которую укусила кобра
В рюкзак девушки заползла змея: когда она открыла его, кобра выскочила, укусила жертву и скрылась в траве. Друзья девушки вызвали "скорую" и пострадавшую доставили в токсикологический центр НИИ Склифосовского, где ее подключили к аппарату ИВЛ и провели комплексное лечение.
Сообщается, что после стабилизации состояния пациентку перевели в отделение гнойной хирургии ГКБ имени Баумана. К тому времени у девушки в месте укуса развилось гнойное воспаление кисти. В больнице провели операцию и терапию. На данный момент жительница Подмосковья выписана домой.
Департамент здравоохранения напоминает, что яд кобры смертельно опасен: он парализует дыхание, разрушает сердце и ткани буквально за минуты. Без сверхскорой медицинской помощи шансов у пострадавших почти нет.
