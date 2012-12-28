Все новости
В России
47
сегодня, 15:13

В 2025 году чаще всего клещи переносили болезнь Лайма

У клещей, принесенных на анализ с января по 10 августа 2025 года, в 19% случаев, то есть у каждого пятого, выявляли возбудителей болезни Лайма (боррелиоз), у 3% — анаплазмоза, у 1% — эрлихиоза, а вирус энцефалита обнаружили у 62 членистоногих, рассказали «Известиям»в лаборатории «Гемотест».

В России заболеваемость клещевым боррелиозом регистрируется всё чаще, подтвердил «Известиям» инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Например, в Челябинской области по результатам исследований клещей, доставленных населением в 2025 году, носителями возбудителей боррелиоза оказалось 26,6%, эрлихиоза — 2,9%, анаплазмоза — 1,5%, энцефалита — 0,85%.

В Удмуртии более 4,5 тыс. членистоногих из 12,3 тыс. оказались переносчиками болезни Лайма. Из почти 14 тыс. исследованных членистоногих 156 были носителями возбудителей клещевого энцефалита. А из 11,6 тыс. лабораторно исследованных клещей 113 оказались носителями анаплазмоза, 652 — эрлихиоза. В Свердловской области из 27,1 тыс. исследованных клещей 42,7% были переносчиками болезни Лайма, 3,2% — эрлихиоза, 1,17% — анаплазмоза и 1,18% — клещевого энцефалита.

В Роспотребнадзоре рекомендовали при посещении леса носить закрытую и светлую одежду, обрабатывать ее акарицидными средствами и тщательно осматривать себя и домашних животных после прогулок на природе, а также проходить вакцинацию от клещевого энцефалита.

клещи
болезнь Лайма
