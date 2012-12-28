Россиянам запретят брать больше одного займа в МФО с 2026 года

С 2026 года россияне не смогут брать более одного займа в микрофинансовых организациях (МФО) одновременно. Такие меры анонсировал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Известиями».



Согласно инициативе Центробанка, если у человека уже есть непогашенный долг, ему откажут в выдаче нового. Также с 2026 года в России вводится трехдневный период охлаждения при выдаче займов, чтобы граждане могли обдумать свое решение. Кроме того, власти намерены снизить максимальный уровень переплаты по микрозаймам со 130% до 100%.Эти предложения уже внесены в Госдуму и будут рассмотрены осенью. Аксаков отметил, что идеи обсуждались с ведомствами и участниками рынка. Власти поддержали инициативу, отметив, что важно ограничить злоупотребления на фоне роста спроса на микрозаймы у граждан.Эксперты опасаются, что такие ограничения могут привести к росту теневого кредитования, поэтому планируется ужесточить контроль за этой сферой, включая запрет на рекламу услуг черных кредиторов, что также предлагает ЦБ. К тому же МФО привлекают клиентов благодаря моментальной выдаче займов, что порой способствует импульсивным решениям. В связи с этим период охлаждения станет важным инструментом для защиты интересов заемщиков.