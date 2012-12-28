Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Дождливая погода погостит в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На улице Студеновской во время ДТП повреждены несколько дорожных знаков
Происшествия
После жалоб на отсутствие автобусов перевозчика отправили в «чёрный список»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смертельное ДТП, ампутация лишнего пальца и яблони у Быханова сада
Общество
Липецкие онкологи удалили у женщины 19-килограммовую опухоль
Здоровье
Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
Происшествия
Сегодня в Липецке: приметы на Медовый спас и на чьей стороне закон – работника или работодателя?
Общество
На улице 50 лет НЛМК столкнулись микроавтобус и легковушка
Происшествия
Ребенок получил тяжелые ожоги от борщевика в Липецкой области
Происшествия
Читать все
Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
Происшествия
«Может, мужиков с лопатами лучше найти, а потом искусственный интеллект развивать?»
Общество
Опасные закрутки: после приготовления варенья липчанин оказался в больнице
Здоровье
«БелАЗ» сняли с постамента на улице Ферросплавной
Общество
Цены на бензин скакнули вверх
Экономика
Житель Липецкой области осужден за организацию нарколаборатории
Происшествия
Ребенок получил тяжелые ожоги от борщевика в Липецкой области
Происшествия
Фотография в телефоне довела 23-летнего липчанина до суда
Происшествия
В районе Ссёлок — огромные запасы песка, а Тербунов — воды
Общество
Машина поехала в гараже во время ремонта: мужчину придавило к стене
Происшествия
Читать все
В России
40
49 минут назад

Россиянам запретят брать больше одного займа в МФО с 2026 года

С 2026 года россияне не смогут брать более одного займа в микрофинансовых организациях (МФО) одновременно. Такие меры анонсировал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Известиями».

Согласно инициативе Центробанка, если у человека уже есть непогашенный долг, ему откажут в выдаче нового. Также с 2026 года в России вводится трехдневный период охлаждения при выдаче займов, чтобы граждане могли обдумать свое решение. Кроме того, власти намерены снизить максимальный уровень переплаты по микрозаймам со 130% до 100%.

Эти предложения уже внесены в Госдуму и будут рассмотрены осенью. Аксаков отметил, что идеи обсуждались с ведомствами и участниками рынка. Власти поддержали инициативу, отметив, что важно ограничить злоупотребления на фоне роста спроса на микрозаймы у граждан.

Эксперты опасаются, что такие ограничения могут привести к росту теневого кредитования, поэтому планируется ужесточить контроль за этой сферой, включая запрет на рекламу услуг черных кредиторов, что также предлагает ЦБ. К тому же МФО привлекают клиентов благодаря моментальной выдаче займов, что порой способствует импульсивным решениям. В связи с этим период охлаждения станет важным инструментом для защиты интересов заемщиков.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить