Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Матырском пара подралась прямо на проезжей части
Происшествия
18-летней студентке медвуза мошенники позвонили «из Министерства здравоохранения Липецкой области»
Происшествия
В Елецком районе «Эксид» врезался в машину дорожников: водитель погиб
Происшествия
В Липецке закрыли последний пляж
Общество
Горячую воду липчанам стали отключать три раза за лето?
Общество
На елецком кладбище разорили могилы
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Дождливая погода погостит в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
На улице Студеновской во время ДТП повреждены несколько дорожных знаков
Происшествия
На старом стадионе нашли пять снарядов
Происшествия
Читать все
80-летняя пенсионерка забыла в продуктовой тележке сумку: у неё сразу нашлась новая хозяйка
Происшествия
После жалоб на отсутствие автобусов перевозчика отправили в «чёрный список»
Происшествия
Липчанку обманули мошенники под предлогом пересмотра трудового договора
Происшествия
Липчанку оштрафовали на 5000 рублей за оскорбление в родительском чате
Происшествия
Сегодня в Липецке: приметы на Медовый спас и на чьей стороне закон – работника или работодателя?
Общество
Липецкие онкологи удалили у женщины 19-килограммовую опухоль
Здоровье
На улице Студеновской во время ДТП повреждены несколько дорожных знаков
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смертельное ДТП, ампутация лишнего пальца и яблони у Быханова сада
Общество
МегаФон обнулит трафик на сайты новостей
Бизнес
Два человека пострадали в горящей надворной постройке
Происшествия
Читать все
Бизнес
25
8 минут назад

МегаФон обнулит трафик на сайты новостей

С 15 по 17 августа МегаФон обнуляет мобильный интернет на ведущие российские новостные ресурсы. Таким образом пользователи смогут в режиме реального времени и без ограничений следить за всеми важными событиями в период саммита Россия — США.

В список сайтов, к которым предоставляется бесплатный доступ, вошли федеральные телеканалы, деловые издания и наиболее популярные общественные медиа страны. Это позволит абонентам как читать новости, так и просматривать видео- и текстовые трансляции. Полный перечень включает в себя 14 ресурсов:

• РИА Новости (ria.ru)

• ТАСС (tass.ru)

• Интерфакс (interfax.ru)

• РБК (rbc.ru)

• Коммерсантъ (kommersant.ru)

• Ведомости (vedomosti.ru)

• Известия (iz.ru)

• Газета.Ru (gazeta.ru)

• Лента.ру (lenta.ru)

• НТВ (ntv.ru)

• Первый канал (1tv.ru)

• ВГТРК (vgtrk.ru)

• RT (rt.com)

• Ura.ru (ura.news)

Трафик на перечисленных сайтах будет обнуляться автоматически у всех клиентов МегаФона на территории России с положительным балансом счёта, дополнительное подключение услуги не требуется. Переходы по внешним ссылкам, включая социальные сети и видеохостинги, будут тарифицироваться по условиям действующего тарифного плана.

«Мы понимаем, насколько важно для пользователей иметь быстрый и удобный доступ к достоверной информации в эти дни. Обнуляя трафик на ведущие российские СМИ, мы хотим, чтобы наши абоненты могли оставаться в курсе событий, не задумываясь об оставшихся пакетах интернета», — подчеркнул коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Саммит Россия — США пройдет 15 августа в штате Аляска. Это будет первая очная встреча президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа с 2019 года.

Реклама. ПАО Мегафон

Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить