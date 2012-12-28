Сегодня в Липецке: расписание каникул в новом учебном году и липчан заставляют работать бесплатно
сегодня, 16:20
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
14 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители восьми улиц, предупредили в компании.
С 10:00 и до окончания работ подачу ресурса ограничат в домах №№ 98, 100 по проспекту Победы, №№ 4, 6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18 по проезду Строителей, №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, №№ 11а, 14, 16а в Студенческом городке, №№ 2, стр. 4 по улице Прудной, №№ 14, 14а, 14б по улице Меркулова, в частном секторе улицы Прудной.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
