В России
6
4 минуты назад
В России на 20% подскочил спрос на ремонт бытовой техники
«В разгар летнего сезона наиболее значительный рост интереса был к ремонту и обслуживанию кондиционеров. В июне-июле россияне искали эти услуги в 2,5 раза чаще по сравнению с апрелем-маем, а специалисты предлагали свою помощь на 57% активнее», — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Авито Услуг».
Но «сезонной» техникой спрос не ограничивается, отмечают там. Заметно увеличилось число обращений по поводу устранения неисправностей холодильников и морозильных камер — на 46%. Пропорционально увеличилось и предложение мастеров по ремонту — на 43%. Ремонтом и обслуживанием посудомоечных машин интересовались на 17% чаще, телевизоров — на 11%, варочных панелей и духовых шкафов — на 10%, стиральных и сушильных машин — на 6%, кофемашин — на 4%.
В «Юле» также отмечают высокий спрос на ремонт холодильников и кондиционеров.
В «М.Видео-Эльдорадо», развивающем сервисное направление под брендом «М.Мастер», фиксируют кратный рост объема заказов по сравнению с началом 2025 года.
«В 2023–2024 годах в России наблюдался бум спроса на домашние гаджеты, и сейчас срок их «жизни» подошел к концу. В условиях отсутствия техники ведущих мировых брендов люди активно покупали устройства малоизвестных производителей, к которой изначально возникали вопросы, связанные с надежностью. Кроме того, в России теперь преобладает осознанное потребление — в целом техника подорожала, замену старому оборудованию ушедших брендов можно найти не всегда, поэтому люди предпочитают чинить ее, а не покупать новую взамен сломавшейся», — рассуждает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.
