Разрыв цен между первичкой и вторичкой достиг 80%

Разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья растет. По данным ЦБ, в апреле-июне этого года в среднем по России он достиг 60%. При этом средняя цена одного квадратного метра в новостройках составила 205 тыс. рублей, тогда как на вторичном рынке она дошла до 128 тыс. рублей.



