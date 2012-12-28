Все новости
В Липецке началось строительство нового корпуса геронтологического центра
Общество
«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
Происшествия
Сегодня в Липецке: расписание каникул в новом учебном году и липчан заставляют работать бесплатно
Общество
Плата за детские сады в Липецке повысится
Общество
В 55 пробах овощей и фруктов обнаружено превышение содержания нитратов
Здоровье
17-летний подросток на электровелосипеде попал под одну машину и отлетел под вторую
Происшествия
Возле областного центра культуры установят памятник Вершинину
Общество
На улице Гагарина будут яблони цвести
Общество
50-летнюю ельчанку обманули мошенники из «домофонной компании»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: убежал от инфаркта, повышение платы за детский сад и где посадят деревья
Общество
Вандалы разгромили остановку на улице Пришвина
Происшествия
Горячую воду липчанам стали отключать три раза за лето?
Общество
В Матырском пара подралась прямо на проезжей части
Происшествия
18-летней студентке медвуза мошенники позвонили «из Министерства здравоохранения Липецкой области»
Происшествия
В Елецком районе «Эксид» врезался в машину дорожников: водитель погиб
Происшествия
170-летний кедр из Чаплыгинского района стал участником конкурса на дерево года
Общество
В Липецке закрыли последний пляж
Общество
На старом стадионе нашли пять снарядов
Происшествия
В Липецке и области возможен сильный ветер
Погода в Липецке
На елецком кладбище разорили могилы
Происшествия
В России
23
10 минут назад

Разрыв цен между первичкой и вторичкой достиг 80%

Разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья растет. По данным ЦБ, в апреле-июне этого года в среднем по России он достиг 60%. При этом средняя цена одного квадратного метра в новостройках составила 205 тыс. рублей, тогда как на вторичном рынке она дошла до 128 тыс. рублей.

В некоторых регионах разница в цене оказалась еще больше. Например, в Центральной России разрыв достиг 80% — стоимость метра в новостройках превысила 294 тыс. рублей, а на вторичке составила 164 тыс. На северо-западе России разница на уровне 57%. Меньше же всего разрыв был на Северном Кавказе (12%).

Центральный банк неоднократно указывал, что значительная разница в стоимости квартир несет риски для россиян. Один из главных рисков — это финансовые потери для тех, кто купил жилье в новостройке по ипотеке. Если заемщик не сможет выплачивать кредит, ему придется продавать квартиру по рыночной цене, которая на вторичном рынке будет значительно ниже. В результате человек может потерять вложенные средства и даже остаться должен банку, уточнили «Известиям» в ЦБ.

Активный рост цен на первичном рынке начался с 2020 года, когда была запущена массовая льготная ипотека под 7%. Как отметила директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина, это искусственно стимулировало спрос. Всего за три года разрыв между ценами на новостройки и вторичку вырос с 10% до 40%. Уже тогда председатель ЦБ Эльвира Набиуллина назвала такую разницу «кричащим дисбалансом».

Сейчас основным двигателем рынка стала семейная ипотека. По словам Екатерины Щурихиной, из-за растущей разницы цен всё меньше россиян могут позволить себе приобрести новое жилье.

жилье
недвижимость
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
