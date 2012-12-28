В Липецкой области растет популярность VoWiFi Билайна

Жители Липецкой области высоко оценили удобство новой технологии VoWiFi* и активно используют её возможности в общении с близкими.

По данным Билайна, количество клиентов, регулярно пользующихся VoWiFi, в регионе увеличилось на 35% год к году. Растет и общая продолжительность телефонных разговоров через VoWiFi: только за последние 12 месяцев через VoWiFi липецкие клиенты Билайна проговорили более 17 млн минут.

VoWiFi – это технология, повышающая качество голосовой связи. Она позволяет разговаривать и отправлять сообщения по сети Wi-Fi.

В районах с плотной застройкой, на верхних этажах высоток, цокольных этажах и там, где много других естественных помех, смартфону сложнее «ловить» сигнал. При подключении VoWiFi он сможет использовать доступную WiFi-сеть, связь станет стабильнее, а качество звонков - лучше.

«В Липецкой области ежемесячно увеличивается количество клиентов, подключивших VoWiFi. Растет и продолжительность звонков через эту технологию. Только в июне липчане суммарно проговорили более 1,5 миллиона минут. VoWiFi в Билайн предоставляется бесплатно, активируется за пару кликов и дает важные преимущества. Например, звонки и СМС за рубежом по домашнему тарифу без необходимости установки дополнительных приложений», – комментирует директор Липецкого отделения Билайн Руслан Тер-Григорьянц





VoWiFi – Voice over Wi-Fi – голос через Wi-Fi.



**В тексте использовались данные внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» за июнь 2024 – июнь 2025 гг.

