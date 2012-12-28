Все новости
В России
23
15 минут назад

Просрочка по ипотеке и автокредитам резко выросла за год

Во II квартале 2025 года объем просроченной задолженности россиян по целевым кредитам почти удвоился по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Просрочка по ипотеке достигла 95 млрд рублей — рост на 97%, по автокредитам — 32 млрд рублей, что на 85% выше прошлогоднего уровня.

В Банке России подтвердили ухудшение качества обслуживания этих видов займов. По данным регулятора, доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней уже составляет 4% в автокредитовании и 1,1% по ипотеке. Центробанк пояснил, что рост показателей связан с «вызреванием» ссуд, выданных в период бурного кредитования в 2023–2024 годах, когда банки активно работали с заемщиками повышенного риска.

Экономисты отмечают, что на ситуацию также влияет ускоренный рост цен. По словам эксперта Андрея Бархоты, за последние полгода стоимость товаров и услуг заметно увеличилась, годовая инфляция в июне оставалась вблизи 10%, а продовольствие дорожало еще быстрее. В результате всё большая часть доходов граждан уходит на текущее потребление, а средств на обслуживание долгов остается меньше.

0
0
0
0
0

