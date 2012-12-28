Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Форвард «Металлурга» штампует голы в каждом матче, разгром «Строгино» при рекордной посещаемости
Просрочка по ипотеке и автокредитам резко выросла за год
В Банке России подтвердили ухудшение качества обслуживания этих видов займов. По данным регулятора, доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней уже составляет 4% в автокредитовании и 1,1% по ипотеке. Центробанк пояснил, что рост показателей связан с «вызреванием» ссуд, выданных в период бурного кредитования в 2023–2024 годах, когда банки активно работали с заемщиками повышенного риска.
Экономисты отмечают, что на ситуацию также влияет ускоренный рост цен. По словам эксперта Андрея Бархоты, за последние полгода стоимость товаров и услуг заметно увеличилась, годовая инфляция в июне оставалась вблизи 10%, а продовольствие дорожало еще быстрее. В результате всё большая часть доходов граждан уходит на текущее потребление, а средств на обслуживание долгов остается меньше.
