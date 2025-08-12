10 августа строители отметили свой профессиональный праздник

Лучших сотрудников чествовал Строительно-монтажный трест НЛМК – генеральный подрядчик Новолипецкого металлургического комбината. 87 специалистам компании удостоились ведомственных, региональных, городских, профсоюзных и корпоративных наград.

Строительно-монтажный трест НЛМК ведет свою историю с 1978 года. От строительного управления компания выросла в крупное предприятие с собственной технической базой и высокой экспертизой. В команде сейчас 500 человек. Сотрудники продолжают участвовать в строительстве ключевых объектов комбината.

В своем поздравлении генеральный директор Строительно-монтажного треста НЛМК Роман Батищев поблагодарил коллектив за работу и отметил значимость строителей в развитии металлургической отрасли:

— Каждый новый построенный объект доказывает ваш профессионализм и мастерство, и становится весомым вкладом не только в будущее родного предприятия, но и в будущее всего региона.





Областной конкурс «Строительная площадка года» подтверждает успехи предприятия. СМТ НЛМК не было равных в номинации «Промышленное строительство». Конкурсная комиссия оценивала много факторов от качества проектов и условий труда, до производственных работ и техники безопасности на площадке.

Лучший показатель стабильности компании, конечно же люди. В Строительно- монтажном тресте НЛМК сотрудники трудятся по 10, 20, 30 и даже 40 лет. За верность профессии и компании им вручили Почетные знаки за стаж.

Как отметила начальник управления по персоналу Светлана Масась, компании есть, что праздновать и есть, чем гордиться:

— У нас особый культурный код строителей, который сформировался за многие годы. Потому что наша команда — это не просто группа специалистов, это настоящая семья единомышленников, для которых профессия стала призванием и источником неиссякаемой энергии. Пусть ваши достижения будут отмечены заслуженными наградами и признанием коллег, а каждый день приносит радость от работы и гордость за то, что вы — часть этой великой команды.





Почетные грамоты ко Дню строителя от администрации Липецка и Липецкого городского Совета депутатов сотрудникам Строительно-монтажного треста НЛМК вручала председатель Липецкого городского Совета депутатов Евгения Фрай.





— День строителя — это наш общий праздник, потому что стройка — это жизнь. Если строительная отрасль успешно работает — вместе с ней работает и очень много других смежных отраслей. Стройка — это креатив, инновации, это научный подход и точные расчёты. А промышленное строительство — особая сфера, в которой не может быть ни одной ошибки. К людям, которые заняты в промышленном строительстве, мы испытываем особый пиетет. Вы создаёте объекты, которые потом живут и сами что-то создают! Наш Строительно-монтажный трест — это такой вечный двигатель жизни, креатива, развития! Я с удовольствием вручаю почётные грамоты людям, которые их точно заслужили! — сказала Евгения Фрай.

Сотрудник Треста Вадим Никифоров за особый вклад в развитие отрасли был отмечен наградой «Заслуженный строитель Липецкой области». Вадим прошел путь от стропальщика до главного инженера, и вместе со своей командой принимает участие во всех значимых проектах компании. В этом списке — и знаменитая доменная печь «Россиянка», и объекты конверторного цеха. За свою карьеру Вадим воспитал множество ценных кадров: которые также продолжат свою работу и развивают предприятие и регион.





Сегодня Строительно-монтажный трест — это сочетание опыта стабильности и развития. Компания уверенно реализует ключевые проекты комбината, развивает материально-техническую базу и растит кадры.

Каждый новый объект, построенный этой командой, — это не просто бетон и сталь. Это основа развития отрасли и региона.



Реклама. ПАО "НЛМК"