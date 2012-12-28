На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
В Казахстане нашли тело второго погибшего при крушении вертолета EC-145
25 июля минобороны Казахстана сообщило о пропаже с радаров вертолета с тремя членами экипажа на борту. Машина исчезла во время планового перелета в регионе. В тот же день были развернуты поисково-спасательные работы. Позднее в МЧС сообщили, что в акватории озера Сорбулак обнаружены фрагменты вертолёта, предположительно, принадлежавшего военным.
9 августа в пресс-службе Минобороны Казахстана сообщили, что в ходе подводных работ на глубине около 14 м военнослужащие обнаружили фрагменты воздушного судна и тело человека, проводятся процедуры его опознания.
