Столкновение водителя мотоцикла «Ямаха» с «Ладой» попало на видео
Происшествия
На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
Общество
В Липецке задержан мужчина после стрельбы в знакомого
Общество
Почти всю ночь в регионе действовал красный уровень
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Дожди задержатся в Липецкой области
Общество
С начала августа липецкие спасатели выдворили из квартир липчан шестерых «Бэтменов»
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Общество
Липецкие цены на продукты глазами студента из Китая
Общество
Большинство квартир в Липецкой области – двухкомнатные
Общество
В России
43
43 минуты назад

В Казахстане нашли тело второго погибшего при крушении вертолета EC-145

Найдено тело второго погибшего при крушении три недели назад вертолёта в Алматинской области на юго-востоке Казахстана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.

25 июля минобороны Казахстана сообщило о пропаже с радаров вертолета с тремя членами экипажа на борту. Машина исчезла во время планового перелета в регионе. В тот же день были развернуты поисково-спасательные работы. Позднее в МЧС сообщили, что в акватории озера Сорбулак обнаружены фрагменты вертолёта, предположительно, принадлежавшего военным.

9 августа в пресс-службе Минобороны Казахстана сообщили, что в ходе подводных работ на глубине около 14 м военнослужащие обнаружили фрагменты воздушного судна и тело человека, проводятся процедуры его опознания.
