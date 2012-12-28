На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
В России
37
сегодня, 12:04
Пожар на территории заповедника в Крыму локализован
Пожар произошел утром в воскресенье на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в труднодоступной местности, его тушат с применением авиации, сообщили ранее в пресс-службе "Заповедного Крыма", в ведении которого находится заповедник.
"В 17:00 природный пожар в Ялте, в микрорайоне Васильевка локализован на площади 2 га. Авиацией МЧС России совершено 20 сбросов, общим объёмом 60 тонн. Водозабор огнетушащей жидкости осуществлялся из Чёрного моря. Также продолжается работа наземной группировки на месте тушения пожара" , - сообщили в ведомстве.
К тушению привлечено более 170 человек и 48 единиц техники.
