На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
сегодня, 11:57
В Ростовской области после атаки БПЛА ввели режим ЧС
Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил о том, что в результате атаки БПЛА на Миллеровский и Чертковский районы Ростовской области выбиты стекла в нескольких жилых домах.
"Сегодня ночью атака БПЛА была отражена в Миллеровском районе. В городе Миллерово из-за падения обломков беспилотника повреждены несколько частных домовладений. В настоящее время в зоне повреждения вводится режим ЧС, муниципальная комиссия проводит оценку полученного ущерба", - написал Коваленко в Telegram-канале.
