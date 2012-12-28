На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
сегодня, 11:50
В Нижегородской области туристический ретропоезд сошел с рельсов
"Сегодня, 9 августа, в 18:10 на перегоне Арзамас-1 - Соловейко в Нижегородской области произошел сход одной колесной пары паровоза в составе пригородного туристского поезда №6904 сообщением Арзамас - Нижний Новгород", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет. К ликвидации последствий происшествия привлечен восстановительный поезд.
"Пассажирские вагоны с другим локомотивом вернули на ст. Арзамас-1. Оттуда поезд снова отправится по маршруту. На движение других пассажирских поездов произошедшее не влияет", - говорится в сообщении.
Причины происшествия выясняются.
