На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
В России
8
12 минут назад
в Саратовской области жителей дома эвакуировали из-за атаки БПЛА
Обломки украинского беспилотника упали во дворе жилой многоэтажки. В кадр попали осколки выбитых стекол. По предварительным данным, один человек погиб. Жители дома эвакуированы, в находящейся поблизости школе организован пункт временного размещения.
На ролике видно, что возле дома лежат осколки выбитых стекол. Рядом со зданием начался сильный пожар.
Прибывшие на место происшествия медики оказывают пострадавшим помощь, написал в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки ВСУ были зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в регионе. На месте работали все необходимые экстренные службы, отметил глава области.
0
0
0
0
0
Комментарии